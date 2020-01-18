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Kıbrıs Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye Libya kınaması

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Kıbrıs yönetiminin Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme ve mevcut ambargoyu ihlal ederek silah sevkiyatı yapma kararını kınayan bir kararı oybirliği ile kabul ettiği bildirildi.
Kıbrıs Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye Libya kınaması

Kıbrıs Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Kıbrıs yönetiminin tek kanatlı meclisi, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme ve mevcut ambargoyu ihlal ederek silah sevkiyatı yapma kararını kınayan bir kararı oybirliği ile kabul etti.

Ankara’nın eylemlerini ‘uluslararası ve deniz hukukunun açık ihlali' ve ‘Akdeniz genelinde güvenliği, barışı ve istikrarı baltalayan bir adım’ olarak nitelendiren meclis, Birleşmiş Milletler’e (BM) Türkiye’nin hem kendileri, hem de Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan silah ambargosuna yönelik tutumunu izlemesi çağrısında bulundu.

Rum vekillerin ‘en azından AB içinde’ Ankara'ya karşı ‘gerektiğinde yaptırımlar uygulayabilmek için’ böyle bir izlemenin gerekli olduğuna inandıkları belirtilen haberde, meclisin ayrıca Kıbrıs yönetimine Libya halkına insani yardım gönderme çağrısında bulunduğu da ifade edildi.

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