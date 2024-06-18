  • BIST 10471.32
  • Altın 2431.901
  • Dolar 32.7253
  • Euro 35.0834
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAKaraciğer yağlanmasına işaret eden bu belirtilere dikkat!

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi ve Surlariçi Şehir Müzesi ziyarete açıldı

» »
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi ve Surlariçi Şehir Müzesi bayramın ilk gününün ardından ziyarete açıldı
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi ve Surlariçi Şehir Müzesi ziyarete açıldı

Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri’nden Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi ve Surlariçi Şehir Müzesi, bayramın ilk gününün ardından kapılarını açtı. Müzeler, bayramın kalan günlerinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Ziyarete açık olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Kıbrıs Araba Müzesi Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alırken, Surlariçi Şehir Müzesi, Girne Kapısında ziyaretçilerini bekliyor.

 

14 Türk toplumundan yaklaşık 3 bin sanatçının eserleri tek çatı altında!

14 Türk toplumundan yaklaşık 3 bin sanatçının 50 bine ulaşan eserini sanatseverle buluşturan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde heykel ve resimleri inceleme şansı bulacak olan ziyaretçiler, bıçak ve kılıç koleksiyonu, gemi maketleri, tamamı el yapımı cam eser koleksiyonu, farklı kültür ve dönemlere ait kıyafetler, takılar, maketler ve daha pek çok eseri aynı çatı altında görebilecek.

 

Kıbrıs Araba Müzesi’nde çocuklara heyecan, yetişkinlere nostalji…

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi karşısında yer alan Kıbrıs Araba Müzesi ise çocuklara eğlenceli dakikalar yaşatırken yetişkinleri ise otomobil tarihinin büyülü dünyasına çekiyor. Kıbrıs Araba Müzesi’nde 200’e yakın klasik otomobil sergileniyor. Müzenin en eski aracı 1901 model Crest Mobile. Müzede ayrıca 1900’lerin başından 2000’lere kadar uzanan 100 yıllık tarihin her döneminden otomobiller ziyaretçileri bir zaman tünelinin içine çekiyor. Kıbrıs Araba Müzesi sahip olduğu zengin otomobil koleksiyonunun yanı sıra çeşitli makina parçalarından yapılan oyuncaklar, maket araba koleksiyonu, pedallı arabalar, Batman ve transformers figürleri koi havuzu ile çocukların da eğlenceli dakikalar geçirmesini sağlıyor.

Kıbrıs tarihi ve kültürü Surlariçi Şehir Müzesi’nde!

Lefkoşa Girne Kapısı’nda yer alan Surlariçi Şehir Müzesi ise Kıbrıs’ın kültürünü ve tarihini birbirinden farklı eserleriyle yansıtmaya devam ediyor. Her katında farklı bir tarz ve döneme ait eserlerin sergilendiği Surlariçi Şehir Müzesi’nde 3 binin üzerinde parça sergileniyor. Büyük, küçük tüm ziyaretçilerine tam bir sanat şöleni sunan müzede; oyuncak araba koleksiyonu, kılıç ve bıçak örnekleri, Kıbrıs Türk kültürünün simge isimlerinin hiperrealist silikon heykelleri yer alıyor. Müzede; 70’in üzerinde heykel, resimler, denizcilik tarihi ile ilgili objeler ve Karagöz suretleri de dikkat çeken diğer koleksiyonlar arasında bulunuyor. Surlariçi Şehir Müzesi’nde sergilenen berat ve fermanlar, Lefkoşa’ya ait kadı sicilleri, 17’inci yüzyıldan kalma halı gibi Osmanlı dönemi eserleri ise ziyaretçilerini bir tarih yolculuğuna çıkarıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sahtekarlığın en yaygın olduğu ürünler: Zeytinyağı, süt, bal, safran, balık ve kahve10 Haziran 2024 Pazartesi 13:10
  • Karaciğer yağlanmasına işaret eden bu belirtilere dikkat!08 Haziran 2024 Cumartesi 15:27
  • NEU Sports Academy, 6-15 Yaş Grubu İçin Dokuz Branşta Yaz Eğitimlerine Başlıyor06 Haziran 2024 Perşembe 12:22
  • Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji'nin “Burs Sıralama ve Giriş Sınavı” sonuçları açıklandı!02 Haziran 2024 Pazar 18:30
  • YDÜ’de düzenlenen “Kök Hücre Sempozyumu” Türkiye ve KKTC’deki uzmanları bir araya getirdi02 Haziran 2024 Pazar 17:14
  • YDÜ Müzik Öğretmenliği bölümünün düzenlediği “Dönem Sonu Konseri” izleyicileri büyüledi01 Haziran 2024 Cumartesi 20:06
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nde müzik öğretmenliği yetenek sınavı 6 Haziran’da yapılacak31 Mayıs 2024 Cuma 16:09
  • “Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Eğitimi” 3 Haziran’da başlıyor!28 Mayıs 2024 Salı 14:12
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nde "Çiftlikten Sofraya Süt Çalıştayı" Büyük İlgi Gördü28 Mayıs 2024 Salı 11:40
  • Kıbrıslı öğrencilerin de tercihi YDÜ.. 1,900 öğrenci, “KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”nda ter döktü!26 Mayıs 2024 Pazar 11:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti