Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, Atatürk büstüne çelenk koydu

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 86’ncı yıldönümü nedeniyle Lefkoşa’daki Atatürk büstüne çelenk koydu…

Birlik Başkanı Halide Tunceri, 5 Aralık’ın kadının özgür birey, eşit yurttaş olması yolunda atılan ilk adımının yani seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıldönümü olduğunu söyledi.

Tunceri, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran irade ve bu iradenin önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu devrimiyle Türk kadınlarını seçme ve seçilme yönünden birçok gelişmiş ülkede yaşayan hemcinslerinin önüne geçirdiğini vurguladı…

Elde edilen hakların geliştirilmesi ve ileriye taşınması için çalışmak zorunda olduklarını vurgulayan Tunceri kadının özgür birey olduğunun kabul edilmemesinin insan hakkı ihlali olduğunu söyledi. Bu arada, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ı da ziyaret etti…