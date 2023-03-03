Kıbrıslı öğrenci, tren kazasında hayatını kaybetti!

Yunanistan’da meydana gelen tren faciasında kayıp olan iki Kıbrıslıdan biri olan Kyprianos Papaioannou’nun hayatını kaybettiği açıklandı.

Yunanistan'da Salı gecesi bir yolcu treninin başka bir yük treniyle çarpışması sonucu meydana gelen kazada Kıbrıslı öğrenci Kyprianos Papaioannou’nun hayatını kaybettiği doğrulandı.

In-Cyprus internet sitesinin haberine göre Yunan makamlarından alınan son bilgilere göre, iki trenden birinde bulunan bir başka Kıbrıslı Anastasia Adamidou ise hala kayıp.

Yunanistan’ın kuzeyindeki tren kazasında ölenlerin sayısı şimdiye kadar 57’ye yükseldi.

Avgorou’nun rahibinin 23 yaşındaki oğlu Papaioannou Selanik’te üçüncü sınıf hukuk öğrencisiydi. Papaioannou ve Adamidou’nun aileleri, onlara yardım etmek için orada bulunan Kıbrıs’ın Yunanistan büyükelçisi Kyriacos Kenevezos ile birlikte Larissa’da.