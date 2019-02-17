Kıbrıs’ta bu dili yalnızca 800 kişi konuşuyor

Kıbrıs adasının toplumlarından olan Maronit toplumunun dili olan ve sadece 800 kişi tarafından konuşulan Sanna dili, Unesco tarafından ciddi şekilde tehlike altında olduğu düşünülüyor.

Kıbrıs adasının toplumlarından olan Maronit toplumunun dili olan ve sadece 800 kişi tarafından konuşulan Sanna dili, Unesco tarafından ciddi şekilde tehlike altında olduğu düşünülüyor.

Dilin korunması amacıyla dil, yazı sistemine alındı.

BBC Travel belgeseline göre dil Arapça ve eski Aramaic’in bir karışımından oluşuyor. Başlangıçta ise konuşarak öğrenilen dilin bir yazı sistemi yoktu.

BBC tarafından yapılan açıklamada, Maronit toplumu dilini Yunanca olarak kabul etti ve Sanna’yı öğrenmek için genç nesilleri zorlamadı.

Ancak, Dil BilimciAlexander Borg geldi ve dil için bir alfabe oluşturmaya yardımcı oldu. Bu sayede konuşulanların yazıya dökülmesi ve öğretilmesi mümkün oldu.

Sanna öğretmeni Elias Zonias BBC’ye yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Şimdi sürekli yazıyoruz. Kitap, şarkı ve Noel şarkılarını Sanna’ya çeviriyoruz. Son Sanna konuşmacılarından biri olmadığımı ümit ediyorum. Çünkü dilin ölmesi kültürel yönden bir zarar olacak.”

Başka bir Sanna konuşmacısı olan Antonis Skoullos’a, dili yeniden canlandırmanın neden önemli olduğu sorulduğu zaman, “en azından benim için çok açık, çok kesin. Sanna bizim geçmişimiz, tarihimiz ve onsuz geleceğimizi hedefleyemiyoruz ” dedi.

Dil, ilk olarak Maronitlerin 7. yüzyıldan itibaren Lübnan ve Suriye’den gelmeleriyle adaya tanıtıldı. Sanna, ilk olarak 2002 yılında Unesco tarafından ciddi şekilde tehlike altında olarak sınıflandırılmıştı ve 2008’den beri adada AB Konseyi’nin bölgesel ve azınlık dilleri tüzüğü tarafından adada bir azınlık dili olarak tanınmaktadır.