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Kılıçdaroğlu'ndan Pervin Buldan'a 19 Mayıs telefonu: Hep birlikte kutlanacak bayramları özledik

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Buldan’ın, 'Davet etselerdi, Samsun’da olmak isterdik' dediği öğrenildi.
Kılıçdaroğlu'ndan Pervin Buldan'a 19 Mayıs telefonu: Hep birlikte kutlanacak bayramları özledik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Samsun'da düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri'ne davet edilmeyen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı aradığı öğrenildi. Buldan’ın, 'Davet etselerdi, Samsun’da olmak isterdik' dediği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Samsun'da düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri'ne davet edilmeyen HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı aradı.

Sputnik'ten Gözde Ocak'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu, törene bazı genel başkanların davet edilmemesinin doğru olmadığını belirterek, “Burada herkes olmalıydı” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın ise, “Davet etselerdi, Samsun’da olmak isterdik” dediği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun da bu sözler üzerine, “Hep birlikte kutlanacak bayramları özledik, milli bayramları birlikte kutlamak gerekir. Bunu hep birlikte başaracağız” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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