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Kılıçlar çekildi! Gerilim tırmanıyor

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kılıçlar çekildi
Kılıçlar çekildi! Gerilim tırmanıyor

Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray sahada çekişirken, taraflar mahkemelik oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur ile ilgili bir dosya hazırlattığı ortaya çıktı.

Tarihlerinin pek çok döneminde saha içi rekabetini saha dışına taşıyan Galatasaray ile Fenerbahçe, bir kez daha karşı karşıya!

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk için birbirleriyle yarışan Türk sporunun iki lokomotifi ve ezeli rakipleri bu kez de mahkemelik oldu.

Son dönemde yaşananların başrolünde ise iki yönetici var: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur. Bu ikili arasındaki çekişme, kulüpler arasındaki gerginliği de arttırdı.

İşte yaşananlar:

  • İki kulüp sezon başında ilk olarak Joao Pedro'nun transfer görüşmelerinde karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın talip olduğu futbolcu Fenerbahçe'nin oldu.
  • Ali Koç, bir Kulüpler Birliği toplantısında Galatasaray ve Erden Timur'a “İyi para harcadınız ha!” şeklinde espri ile karışık gönderme yaptı.
  • Hakem kararları, ezeli rakipleri kızdırdı. Erden Timur “Ligi bitirtmeyiz” çıkışını yaptıktan sonra ortam iyice gerildi.
  • Ali Koç'un canlı yayın daveti kabul görmedi. Erden Timur, yarışmayı saha içinde bırakacaklarını söyleyip “Bildiklerimizi sezon sonunda açıklayacağız” dedi. Fenerbahçe cephesi “Şimdi açıklayın” çıkışını yaptı.
  • Çok sayıda yöneticinin katıldığı, Galatasaray'ı İkinci Başkan Metin Öztürk'ün temsil ettiği son Kulüpler Birliği toplantısında ise Ali Koç, ellerinde Erden Timur ile ilgili bir dosya olduğunu ve zamanı gelince açıklayacaklarını duyurdu. Ali Koç'a, Erden Timur hakkında Galatasaray camiasının içinden bilgi akışı olduğu iddiaları da konuşulanlar arasında.
  • Erden Timur, katıldığı bir canlı yayında Zaniolo için Fenerbahçe'nin yaptığı resmi teklifin detaylarını paylaştı. Fenerbahçe bunun üzerine Erden Timur ile ilgili yasal süreç başlattı.
  • Bunun üzerine Erden Timur, Icardi ile ilgili Fenerbahçe'nin açıklamadığı bazı bilgi ve resmi rakamları, kamuoyu ile paylaşmaya hazırlanıyor.
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