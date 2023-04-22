Kılıçlar çekildi! Gerilim tırmanıyor

Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray sahada çekişirken, taraflar mahkemelik oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur ile ilgili bir dosya hazırlattığı ortaya çıktı.

Tarihlerinin pek çok döneminde saha içi rekabetini saha dışına taşıyan Galatasaray ile Fenerbahçe, bir kez daha karşı karşıya!

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk için birbirleriyle yarışan Türk sporunun iki lokomotifi ve ezeli rakipleri bu kez de mahkemelik oldu.

Son dönemde yaşananların başrolünde ise iki yönetici var: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur. Bu ikili arasındaki çekişme, kulüpler arasındaki gerginliği de arttırdı.

İşte yaşananlar: