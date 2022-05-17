‘Kimseyi değiştirmeye çalışmayın’ o kadar da doğru bir tavsiye olmayabilir

Yeni bir araştırma, ikili ilişkilerde insanların hem değişebileceğini hem de değiştirebileceğini gösteriyor.

Fotograf: Valentin Antonucci/Pexels

Bilimsel çalışmayı yürüten Kanada’daki Toronto Üniversitesi araştırmacılarından psikolog Natalie Sisson “Partneriniz değişmenizi istiyorsa bu sizde bazı olumsuz duyguları tetikleyebilir” diyor: “Önemli olan bu duyguları nasıl yönettiğiniz. Araştırmamızda bu soruya cevap bulmaya çalıştık.”

Değişmesi istenen tarafın neler hissettiğini anlamak için iki çalışma yapıldı, katılan gönüllülerin duyguları hem laboratuvar ortamında hem de evlerinde gözlemlendi.

Çalışma, insanların bir değişiklik talebiyle karşılaştıklarında genellikle kullandıkları iki yaklaşımı karşılaştırdı:

‘Bastırma’ yaklaşımında, hem değişim isteyen hem de değişmesi istenen taraflar konuyla ilgili olumsuz duygularını gizlemeye veya en aza indirmeye çalıştı.

‘Yeniden değerlendirme’ yaklaşımında ise taraflar, konunun ilişki üzerindeki etkisini veya kişilere ifade ettiği anlamı yeniden düşündü.

Sonuçta ortaya şu bulgular çıktı:

Değişmesi istenen taraf duygularını bastırdıkça, karşı tarafın isteklerinden daha da uzaklaştı. Yine değişmesi istenen taraf, konuyu yeniden değerlendirdiğinde değişme yönünde ilerleme kaydetti.

Sisson “Sonuçları genel olarak değerlendirdiğimizde, karşımızdakinin bizden beklediklerine yeni bir gözle ve yorumla bakmak, hem olumsuz duyguları azaltıyor hem de değişimi mümkün kılıyor” diyor. Bu süreçte hissedilen ‘utanç’ ya da ‘kızgınlık’ gibi duyguların son derece normal olduğunu belirtiyor: “Partneriniz sizden herhangi bir konuda değişmenizi istiyorsa bu onun beklentilerinizi karşılayamadığınız gibi bir sonuca çıkabilir. Karşınızdakinin mutsuz olduğu yönünde bir işaret gibi algılanabilir. Bu da kızgınlığa yol açar.”

Peki ne yapmalısınız?

Sorunun cevabı basit: Karşı taraf bazı konularda kendinizi değiştirmenizi istiyorsa bunu mutsuzluk sinyali gibi algılayıp kızmak yerine, partnerinizin sizin kendinizi geliştirmenizi ve daha iyi bir ilişki istediği yönünde yorumlayabilirsiniz.

Sisson, bu noktada karşı taraftan değişmesini isteyen partnere de iş düştüğünün altını çiziyor:

Nelerin değişmesini istediğinizi net söyleyin: Konudan bağımsız olarak, bir çatışmayı birlikte çözmenin ilişkiye uzun süreli olumlu katkısı olacağını hissettirin.

Partnerinizi destekleyin: Olumlu gelişmelerde memnuniyetinizi belirtin, partnerinize geri bildirimde bulunun.