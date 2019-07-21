  • BIST 101.849
  • Altın 259,118
  • Dolar 5,6360
  • Euro 6,3235
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Kiprianu: “Anastasiadis bizi kalıcı bölünmeye doğru götürüyor”

» »
AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ya yeteneksizlikten, ya da bilinçli olarak, ülkeyi bölünmeye doğru götürdüğünü söyledi.
Kiprianu: “Anastasiadis bizi kalıcı bölünmeye doğru götürüyor”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ya yeteneksizlikten, ya da bilinçli olarak, ülkeyi bölünmeye doğru götürdüğünü söyledi.

Kathimerini gazetesine röportaj veren Kiprianu, Anastasiadis’in Akıncı’nın gayrı resmi konferans davetini kabul etmesinin ardından meydana gelecek olan gelişmelerin, Anastasiadis’in gerçek niyetini ortaya koyacağını kaydetti.

Habere göre Kiprianu, Crans Montana’dan ayrıldıklarında ve kendisi tarafından birtakım endişeler dile getirildiğinde, bazı çevrelerin kendisini Türk ajanı ilan ettiğini; ancak zaman geçtikçe her şeyin daha net hale geldiğini belirtti.

Kiprianu, Rusya’nın bugüne kadar Kıbrıs sorununda izlediği tutumun da değiştiğini kaydederek, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’e de, ABD Dış İlişkiler Konseyi’nde hazırlanan, silah ambargosunun kaldırılmasına yönelik yasa tasarısının oluşturulma aşamasına katıldığı gerekçesiyle eleştirilerde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Spehar BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirdi21 Temmuz 2019 Pazar 15:05
  • Vasiliu: “tek çıkış yolu takvimli müzakere”21 Temmuz 2019 Pazar 15:02
  • Kiprianu: “Anastasiadis bizi kalıcı bölünmeye doğru götürüyor”21 Temmuz 2019 Pazar 15:01
  • Akıncı ve Anastasiadis yeniden biraraya geliyor21 Temmuz 2019 Pazar 14:46
  • Denktaş, “Kıbrıs Türk halkı olarak bizim vazifemiz; bu adadaki varlığımızı, kültürümüzü, örf ve adetlerimizi korumaktır” dedi.20 Temmuz 2019 Cumartesi 19:28
  • Politis: Mücahitleri esir aldıktan sonra kurşuna dizip savaş suçu işlediler20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:08
  • Artık yavru değil serhat vatan oldu!20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:05
  • T.C. ile KKTC arasında protokol imzalandı, içerik ise açıklanmadı20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:00
  • Erdoğan: 'Kıbrıs Türkü Türk milletinin ayrılmaz parçasıdır'20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:43
  • Oktay: çözüme varız ancak oyalama taktiklerini kabul etmeyiz20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti