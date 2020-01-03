  • BIST 113.684
  • Altın 297,245
  • Dolar 5,9700
  • Euro 6,6697
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Kiraladığı araçta altın dolu çantasını unuttu...Çanta kayıp

» »
Kiraladığı araçta altın dolu çantasını unuttu...Çanta kayıp
Kiraladığı araçta altın dolu çantasını unuttu...Çanta kayıp

Bir araç kiralama şirketinden iki saatliğine kiraladığı otomobilde 60 bin liralık altınını unutan Emrah Çeber, durumu fark ettikten sonra altınların izini sürse de sonuç alamadı. Savcılık, Çeber’den sonra otomobili kiralayan iki kişi ve şirketin yetkililerinin ifadelerinin alınması için soruşturma başlattı.

Emrah Çeber ve eşi 27 Aralık akşamı Çelik Motor AŞ markası Garenta Moov üzerinden bir otomobil kiraladı. Çeber çifti 21:05 gibi kiraladıkları araçtan saat 23:00 gibi ayrıldı. Çift eve geçtikten bir saat kadar sonra içinde 205 gram altın ve kişisel eşyaların bulunduğu el çantasını araçta unuttuğunu fark etti.

Çeber hemen araç kiralama sistemi ‘Moov’un çağrı merkezini aradı ve durumu bildirdi. Çeber çağrı merkezi görevlisinden, aracın kendisinden sonra başka bir kişi tarafından kiralandığını öğrendi. Çeber görevliye araçta yüklü miktarda altın unuttuğunu, aracı kiralayan kişiyi aramalarını rica etse de sonuç alamadı. Görevli, aracı kiralayan kişiyi arama yetkilerinin olmadığını söyledi.

Altın dolu çantayı bulamadı

Çeber, şirketin çağrı merkezi üzerinden sorunu çözemeyince doğrudan kendisi aracın izini sürdü. 28 Aralık günü saat 04:04 sıralarında aracın Ümraniye’de olduğunu öğrenen Çeber, çantasını alabilmek için aracı yeniden kiraladı.

Sistem üzerinden aracı kiralayan Çeber aracın kapısını açtı, çantayı unuttukları koltuğa baktı ancak çanta yerinde yoktu.

Çeber, kiralama esnasında kendisinden önce aracı bir değil iki kişinin kiraladığını da öğrendi. Çeber, bir kez daha şirketin yetkililerine ulaşsa da sonuç alamadı.

Savcılık: İfadelerini alın

Altınların araçta olmadığını gören Çeber, ilk olarak Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi’ne giderek durumu bildirdi. Emniyete yapılan başvuru sonrası savcılık soruşturma başlattı. İstanbul başsavcılığı, Emrah Çeber’den sonra aracı kiralayan kişilerin yanı sıra şirket yetkilisinin de ifadesinin alınmasını istedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Captain America oyuncusu annesini öldürmekten tutuklandı02 Ocak 2020 Perşembe 14:09
  • Dünya yeni yıla kutlama ve protestolarla girdi01 Ocak 2020 Çarşamba 18:40
  • 'Akşamdan kalma' hali nasıl önlenir?01 Ocak 2020 Çarşamba 16:05
  • Yeni Zelanda 2020 yılına girdi31 Aralık 2019 Salı 17:36
  • 2019’un fark yaratan bilimsel buluşları31 Aralık 2019 Salı 17:16
  • Kanser hastası ameliyat masasında alev aldı31 Aralık 2019 Salı 12:54
  • Psikoterapist yazar Philippa Perry'den anne-babalara beş tavsiye30 Aralık 2019 Pazartesi 12:30
  • Dünyada ilk kez embriyoların genlerini değiştiren Çinli bilim insanına 3 yıl hapis cezası30 Aralık 2019 Pazartesi 12:28
  • 2020 yılında mutlu olmanın 10 yolu30 Aralık 2019 Pazartesi 11:01
  • Bebeğe isim koyma tartışmasında 6. kattan atladığı iddia edilen kadın yaşamını yitirdi29 Aralık 2019 Pazar 22:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti