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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

“Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi” Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

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Kırgızistanlı 10 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 45 eserden oluşan “Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi” Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.
“Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi” Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen serginin açılışına, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy başta olmak üzere Yakın DoğuÜniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim elemanları, enstitü müdürleri, sanatçılar ve misafirler katıldı.

 

Serginin açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahreddin Sadıkoğlu, Kırgızistan Sanatçıları adına Zhyrgalbai Maturaimov ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.

 

Eşsiz Eserlerin Olduğu Bir Sergi…

Serginin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahreddin Sadıkoğlu, Orta Asya Cumhuriyetlerinin sanatçılarının hepsinin birbirinden fakrlı olduğunu dile getirerek, bazılarında felsefik figürlerin, diğerlerinde renklerin harmonisinin kuvvetli olduğunu söyledi.

 

Prof. Dr. Sadıkoğlu, “Bu sanatçıların yaptıkları köklerimize kadar uzanmış ve oralardan etkinlenmişlerdir. Kırgızistan sanatçılarının yapmış olduğu eserler ister içerik bakımıdan olsun isterse de tarz bakımından eşsiz eserlerdir. Eserlerin hepsinde vatana sevgi, tarihe, kültüre, aileye sevgi vardır. Renkleri cazibeli bir şekilde kullanılmışlar, doğayı da olduğu gibi yansıtmışlardır. Eserlerde realizm çok iyi resmedilirken, soyut  eserler ile kültürel motifleri yansıtan eserler de sergide yer almaktadır. Eserlerin çoğunluğu eski masallardan ve destanlardan yansımışlardır. Cengiz Aytmatov’un dar ağacı gibi eserlerinden de esinlenilmiştir” dedi.

 

Sovyet Cumhuriyetleri dağıldıktan sonra Kırgızistanın en çok cumhurbaşkanı değiştiren ülkelerden biri olduğunu dile getiren Prof. Dr. Sadıkoğlu, bunun nedeninin göçebe yaşamın verdiği serbestlikten dolayı halkın beğenmediği liderleri değişebildiklerini anlattı. Prof. Dr. Sadıkoğlu sözlerinin sonunda serginin keyifle izlenmesini temenni etti.

 

"Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Türk Dünyasının Louvre’si…”

Kırgızistan Sanatçıları adına konuşan Zhyrgalbai Maturaimov da, şükranlarını sunarak başladığı sözlerinin devamında bu anı Dr. Suat Günsel’in desteği ve inisiyatifi ile yaşadıklarını söyledi.

 

Maturaimov, “Kuzey Kıbrıs, Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi hakkında buraya önceden gelen meslektaşlarımızdan duyumlar almıştık. Ancak kendi gözlerimizle gördüğümüz zaman işin ciddiyetini ve bize düşen sorumluluğu anlayabildik. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni Türk dünyasının Louvre müzesi olarak adlandırabiliriz. Bu misyonu gerçekleştirmek adına çalışan ve çaba gösteren herkese başarılar ile sönmeyen enerji dilerim” diye konuştu.

 

Bakan Taçoy: “Yakın Doğu Üniversitesinin Ortaya Koyduğu Sanat Güzellikleri Alkışlanmalı…”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise, hayırlısı olsun diyerek Orta Asya’nın her tarafından birer parça alarak farklı ülkelerden sergiler açıldığını söyledi.

 

“41 Kere maşallah Yakın Doğu Üniversitesine ve bu güzellikleri sağlayanlara” diyen Bakan Taçoy, güzelliklerin vermiş olduğu enerji içerisinde yorulmanın mümkün olmadığından söz etti. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 2020 yılında açılışının gerçekleştirileceğini anımsatan Hasan Taçoy, “2020 yılına taşınacak heyecanın bugüne kadar ki süresi içerisinde 700 sanatçın 10 bin tane eser ortaya çıkardı. Bunun takdir edilerek, alkışlanması gerekiyor. Bu heyecanın durmadan devam etmesi gerekiyor. Ortaya konan görüş doğrultusunda 1700 sanatçının 20 bin eserinin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde yer alacak olması inanılmaz bişey. Sanatçıların kendi yüreğinden geçen, realizm, soyut, etnik sanat yönündeki güzellikleri sergilemesi ve bunu izlemek güzel bir mutluluktur” şeklinde konuştu.

Bunların olmasını sağlayan yüzlerce kişiye ve Dr. Suat Günsel’e teşekkür eden Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, bu güzelliklerin ve başarıların devam etmesini temenni etti.

 

Konuşmasında Sanayi Fuarı’na da değinen Bakan Taçoy, öğrencilerin girişimciliğini, eğitimin verdiği fikirler, inovasyon, Ar-Ge ile yapmış olduğu ürünler ile inovatif çalışmaların fuarda yeni bir sanayi ürünü olarak sergileneceğini kaydetti. Ortaya konulan yaratıcı güzelliklere ucundan az da olsa ülke için bişeyler yapılması gerektiğine vurgu yapan Bakan Taçoy, gerçek bir zenginlik olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin hayırlı olmasını diledi.

 

Teşekkür Belgesi Takdim Edilerek Sergi Gezildi…

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Bakanı Hasan Taçoy tarafından Kırgızistanlı sanatçılara teşekkür belgesi takdim edilerek sergi kurdelesi kesildi. Etnik motiflerle Kırgız kültürünün yansıtıldığı sergi, 21 Haziran 2019 tarihine kadar, hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında İletişim Fakültesi Merkezi Sergi Salonu’nda izlenebilecek.

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