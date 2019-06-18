KKTC Din Görevlileri Derdeği'nden Mursi için gıyabi cenaze namazı

KKTC Din Görevlileri Derneği namaz için yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Mısır halkının desteği ile ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı olan Muhammet Mursi 17Haziran2019 da çıkarıldığı mahkemede yargılanma esnasında fenalaşarak hayatını kaybetmiştir.

Bilindiği üzere 2012 yılında Mısır’da yapılan demokratik seçimde %51.73 oranında oy alarak mısırın 5. Cumhurbaşkanı seçilmiş ve hemen akabinde, demokratik ortamı yok eden, millet iradesini hiçe sayan, yapıldığı ülkeyi bilinmezliğe ve kaosa sürükleyen Temmuz 2013 yılında askeri darbe ile Muhammet mursi ve dava arkadaşları gözaltına alınmıştı. Yıllarca kötü koşullar altında hapsedilmiş, mevcut darbe yönetiminin kendisine atmış olduğu iftiralardan dolayı idam cezasına çarptırılmıştı. 17.Haziran 2019 da yeniden çıkarıldığı mahkemede fenalaşarak hayatını kaybetmiştir.

Tüm Müslümanlar, inancı, haklı davası, zulme karşı dik duruşu ve bu uğurda hayatını feda eden Muhammet Mursi’yi ilelebet dua ile hayır ile yâd edeceklerdir. Ve yine onu cezaevine atıp idam ile tehdit eden ve şehadetine sebep olan zalimleri asla unutmayacaklardır. Bu vesile ile Muhammet Mursi’ye Allahtan rahmet, ailesine, Mısır halkına ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz.

İnandığı dava uğruna hayatını feda eden ve şehit olan Muhammet mursi için Din Görevlileri Derneği ve Sendikası olarak KKTC genel ’inde merkez camilerde öğle namazına müteakib gıyabi cenaze namazı kılınacaktır. Cenaze namazlarının kılınacağı camiler şunlardır;

1)- Lefkoşa Selimiye Camii

2)- Gazimağusa Polat Paşa Camii

3)- Girne Nurettin Ersan Paşa Camii

4)- Güzelyurt Fatih Camii

5)- İskele Merkez Camii

6)- Lefke Gemikonağı Camii