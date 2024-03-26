  • BIST 8834.33
  • Altın 2266.997
  • Dolar 32.1914
  • Euro 34.954
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAErhan Arıklı: Trafik kazalarının sorumlusu bakanlık değil!

KKTC'de Sahip Olmadığı İzin İçin Sahte Belge Düzenleyen Şahıs Tutuklandı

» »
Oturma İzni İçin Sahte Belge Düzenleyen Şüpheli Tutuklandı: İleri Soruşturma Devam Ediyor
KKTC'de Sahip Olmadığı İzin İçin Sahte Belge Düzenleyen Şahıs Tutuklandı

KKTC'de Sahte Belge Kullanarak Oturma İzni Alma Suçlamasıyla Tutuklanan Şahıs Hakkında Gelişmeler

2023 yılında gerçekleşen bir olayda, Z.B.T. (K-69) adlı bireyin KKTC'de oturma izni elde etmek amacıyla, mal sahibinin bilgisi ve izni olmadan İskele'de bulunan bir apartman dairesi için sahte kira sözleşmesi belgesi düzenleyip tedavüle sürdüğü tespit edildi. Sahte beyanlarla oturma izni sağlamakla suçlanan Z.B.T., polis tarafından tutuklandı.

Bu vahim olayın ardından, polis tarafından yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen H.D. (K-47) da tutuklandı. Ancak, soruşturma halen devam etmektedir. Sahte belge düzenleme ve kullanma gibi suçlar, toplumun güvenliği ve yasal düzeni tehdit etmektedir. Yetkililer, benzer suçların önlenmesi ve adaletin sağlanması için soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtmektedirler. Bu tür suçların ciddi sonuçları olduğundan, kamu vicdanının tatmin edilmesi için gerekli adımların atılması büyük önem taşımaktadır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuvvetli rüzgar bugün öğleye kadar sürecek, yer yer sağanak da bekleniyor26 Mart 2024 Salı 08:14
  • Girne’de bugün 1 buçuk saatlik elektrik kesintisi olacak26 Mart 2024 Salı 08:12
  • Yüksek Adliye Kurulu, bazı mevkiler için müracaat kabul edecek26 Mart 2024 Salı 08:10
  • Ercan'da ,yolcu sayısı % 32, uçak sayısı % 24 arttı!25 Mart 2024 Pazartesi 16:44
  • Erhürman, Meclis'te konuştu: Trafik sorunu can almaya devam ediyor25 Mart 2024 Pazartesi 16:32
  • Taçoy: Geçmiş olduğumuz bu zorlu süreçten ilkelerimizden vazgeçmeden çıkacağız25 Mart 2024 Pazartesi 16:16
  • Kuvvetli rüzgar yarın öğleye kadar sürecek, yer yer sağanak da bekleniyor25 Mart 2024 Pazartesi 16:02
  • Şehir Planlama Dairesi personeli Netcad eğitimlerini tamamladı25 Mart 2024 Pazartesi 15:52
  • Sağlık Bakanlığı himayesinde afet ve acil durum eğitimi başlatıldı25 Mart 2024 Pazartesi 15:48
  • Lefkoşa'da kaza... 16 Yaşındaki yayaya çarptı!25 Mart 2024 Pazartesi 15:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti