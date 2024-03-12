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KKTC'ye Giriş Yapan Şahsın Aracında Televizyon Bulundu

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Gümrüksüz Mal Operasyonu: Beyarmudu Kara Geçiş Kapısı'nda Yakalanan Şüpheliye Yasal İşlem Başlatıldi
KKTC'ye Giriş Yapan Şahsın Aracında Televizyon Bulundu

Gümrüksüz Mal Tasarrufu Beyarmudu Kara Geçiş Kapısı'nda Yakalandı

Gazimağusa Polis Müdürlüğü'ne bağlı CÖŞ (Çevik Operasyon Şube) ekipleri, 11 Mart 2024 tarihinde Beyarmudu Kara Geçiş Kapısı'nda gerçekleştirdikleri rutin kontrol ve denetimler sırasında önemli bir yakalama gerçekleştirdi. Kontroller esnasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giriş yapmak üzere olan E.Ö. (E-64) isimli şahsın kullanımındaki araçta detaylı bir arama yapıldı.

Yapılan arama sonucunda, aracın bagajında gümrüğe beyan edilmemiş bir adet televizyon tespit edildi. Gümrük mevzuatına aykırı bir şekilde ülkeye sokulmaya çalışılan televizyon, CÖŞ ekipleri tarafından el konuldu.

Olayla ilgili olarak E.Ö. (E-64) hakkında yasal işlem başlatıldı ve soruşturma devam ediyor. Gümrüksüz mal tasarrufu, KKTC'nin gümrük yasalarına aykırı hareket eden kişilere karşı polisin etkin mücadelesini bir kez daha gösterdi.

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