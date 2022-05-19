Çağıner yaptığı açıklamasında "haddini aşan pankartlar ile KKTC'yi ve Türkiye yi aşağılamak kimsenin haddi değildir" dedi.

Çağıner'in açıklaması şu şekilde:

Yaşanan ekonomik sıkıntıları ve yönetim sıkıntılarını eleştirmek ve eylem yapmak çok tabiki bir haktır. Ama haddini aşan pankartlar ile KKTC yi ve Türkiye yi aşağılamak kimsenin haddi değildir. Biz bu topraklarda varız ve var olmaya devam edeceğiz. Geçmişte olduğu gibi birlik olarak ve Türkiye ile birlikte var olmaya devam edeceğiz.