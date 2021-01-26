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KKTF 2021 Transfer Sezonu Başladı…

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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2021 yılı transfer sezonunu 23 Ocak 2021 tarihinde başladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda transferler e-KKTF üzerinden yapılabilecektir.
KKTF 2021 Transfer Sezonu Başladı…

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2021 yılı transfer sezonunu 23 Ocak 2021 tarihinde başladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda transferler e-KKTF üzerinden yapılabilecektir.

Federasyonda elden işlem yaptırmak isteyenler hafta içi 16.00-19.00 saatleri arasında idari amirliğe başvurmaları yeterli olacaktır. Transfer yapmak isteyen oyuncu, ayrılacağı kulüpten bonservis yazısını alırken transfer olacağı kulübün adının yazılması gerekmektedir. Transfer sezonu 6 Şubat 2021 tarihinde kapanacaktır.

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