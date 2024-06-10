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Orhan İtimat ve Şampiyon Melekler Satranç Anı Turnuvası Yapıldı

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Şah-Mat Satranç ve Kültür Derneği tarafından organize edilen merhum Orhan İtimat ve Şampiyon Melekler satranç anı turnuvası yapıldı.
Orhan İtimat ve Şampiyon Melekler Satranç Anı Turnuvası Yapıldı

Gazimağusa Ekor Elegance Hotel'de Şah-Mat Satranç ve Kültür Derneği organizasyonunda, turnuva direktörü Ayşe Toygar yönetiminde İtimat sponsorluğunda yapılan Orhan İtimat ve Şampiyon Melekler Satranç anı turnuvasına birçok bölgeden olmak üzere 120 sporcu katıldı. 

 

9 Kategori

Şah -Mat Satranç ve Kültür Derneği'nin organize edilen Orhan İtimat ve Şampiyon Melekler satranç anı turnuvası minikler, yıldızlar, gençler, açık, 2013 doğumlular, 2014 doğumlu, 2015 doğumlular, 2016 doğumlu, 2017 doğumlu olmak üzere dokuz kategoride geniş katılım ile yapıldı.   

Açılış Konuşması

Açılışta konuşma yapan merhum Orhan İtimat’ın kızı İtimat İşletmeleri sahibi Meryem İtimat Tilki, geçen yıl başlatılan ve Orhan İtimat gibi her yıl geleneksel hale getirilen Orhan İtimat ve Şampiyon Melekler Satranç anı turnuvası bu yıl da gerçekleştirerek onları anmaya ve anılarını yaşatmak için yaptıklarını vurgulayarak Şampiyon Meleklerimizin haklı davasında her zaman yanında olacaklarını belirterek, emeği geçen katkı koyan herkese teşekkür etti.

Açılış Hamlesi

Orhan İtimat ve Şampiyon Melekler satranç anı turnuvasında minikler, yıldızlar, gençler, açık, 2013 doğumlular, 2014 doğumlular, 2015 doğumlular, 2016 doğumlular, 2017 doğumlular olmak üzere dokuz kategoride 5 Tur İsviçre Sistemi üzerinden müsabakalar Meryem İtimat Tilki’nin açılış hamlesinin ardından turnuva yoğun bir katılımla başladı.

Teşekkür Edildi

Şah-Mat Satranç ve Kültür Derneği organizasyonunda, turnuva direktörü Ayşe Toygar yönetiminde yapıla Orhan İtimat ve Şampiyon Melekler Satranç anı turnuvasına emek verenlere, İtimat ailesine, Şampiyon Melekler Derneği'ne, hakemlerimize, derneklerimize, yardımcı olan antrenörlere, ailelere, turnuva görevlilerine, salon görevlilerine, katkı koyan destek olan herkese teşekkür edildi.

Ödül Töreni

Şah-Mat Satranç ve Kültür Derneği organizasyonunda, turnuva direktörü Ayşe Toygar yönetiminde İtimat sponsorluğunda yapılan Orhan İtimat ve Şampiyon Melekler Satranç anı turnuvası 9 kategoride 120 sporcunun katıldığı müsabakaların ardından her kategoride ilk 5’e giren sporculara, en iyi kadın sporculara, katılan ve yarışan her sporcuya, emeği geçenlere plaketler, madalyalar düzenlenen ödül töreninde merhum Orhan İtimat’ın kızı Meryem İtimat Tilki, torunu Orhan İtimat, Şah -Mat Satranç ve kültür Derneği başkanı Ayşe Tolgar tarafından verildi. Ayrıca Turnuvanın sponsorluğun üstlenen İtimat İşletmeleri sahibi Meryem İtimat’a katkılarından dolayı Şah-Mat Satranç ve kültür Derneği başkanı Ayşe Tolgar teşekkür plaketi takdim etti.

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