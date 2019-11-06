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Klitorisi büyük diye doğduğunda ‘erkek’ sandılar, kız olduğu ortaya çıktı

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Doktorlar, Kazakistan’ın Almatı kentinde, yedi ay önce doğum yapan Kristina Bobkova’ya (24) ‘oğlu olduğunu’ söyledi. ‘Maxim’ adı verilen bebeğin kısa süre sonra kız olduğu anlaşıldı. Bobkova, hastaneye dava açtı.
Klitorisi büyük diye doğduğunda ‘erkek’ sandılar, kız olduğu ortaya çıktı

Doktorlar, Kazakistan’ın Almatı kentinde, yedi ay önce doğum yapan Kristina Bobkova’ya (24) ‘oğlu olduğunu’ söyledi. ‘Maxim’ adı verilen bebeğin kısa süre sonra kız olduğu anlaşıldı. Bobkova, hastaneye dava açtı.

Daily Mail’deki habere göre yaşadıklarını KTK TV Kanalı’na anlatan Bobkova’nın doğum yaptığı hastanenin doktorları bebekte, klitorisin normalden büyük olmasına sebebiyet verebilen, hormon fazlalığından kaynaklı ‘adrenogenital sendrom’ olduğunu fark etmedi. Bu nedenle ‘klitorisi büyük olduğu için penis’ sandı.

Doktorların cinsiyeti yanlış belirlemesinin bebekte, ‘21 hidroksilaz eksikliği’ne (stres hormonu kortizol ve tuz tutan hormon aldosteron üretimi bozuluyor; erkeklik hormonu androjen üretimi artıyor) neden olduğunu söyleyen Bobkova, “Neredeyse ölecekti” dedi.

Bebek birkaç günlükken durumunun iyi olmadığından şüphelenip hastaneye götürdüğünü anlatan Bobkova, “Kız olduğunu ve doğuştaki hormon fazlalığı doktorlar tarafından anlaşılmadığı için hayati tehlikesi olan bir sağlık sorununa neden olduğunu anladık. Neyse ki tedavi oldu” ifadelerini kullandı.

Mahkemeye başvurarak bebeğin adını ‘Anna’ olarak değiştirdiği kızının yedi aylık ve sağlığının iyi olduğunu söyleyen Bobkova, Anna’nın klitorisinin küçültülmesi için gelecekte ameliyat olacağını söyledi.

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