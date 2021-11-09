  • BIST 1.615,640
  • Altın 570,72
  • Dolar 9,7257
  • Euro 11,2697
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKASeçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne İlişkin Görüş Gönderme Süresi 12 Kasım’da Sona Erecek

Koç Holding'in 10 Kasım filmi!

» »
Koç Holding'in 10 Kasım iletişimi bu yıl Yalova'daki "Yürüyen Köşk'ün" Hikâyesini Anlatıyor: "Ağaç kalsın, köşkü öte yana taşıyalım.”
Koç Holding'in 10 Kasım filmi!

Açıklama da şu sözler kullanıldı:

"2006 yılından bu yana her yıl 10 Kasım iletişimi ile Atatürk’ü anarken fikirlerini hatırlatan ve Cumhuriyet değerlerinin altını çizen Koç Holding, bu yıl Yalova’daki “Yürüyen Köşk”ün gerçek hikâyesini milyonlarla buluşturdu. Atatürk’ün talimatıyla ulu bir çınar ağacının dallarının kesilmemesi için koca bir köşkün yerinin değiştirildiğini anlatan bu gerçek hikâyeden ilham alınan filmde bahçıvan ve şoför arasında kurgulanan diyalog şu şekilde gelişiyor: “Geçen gün buradaydı. Şu çınar ağacını kesecekken gördü beni. Kızdı da. ‘Paşam, bu ağaç çok büyüdü, köşke de zarar vermeye başladı. O yüzden kesmek lazım’ dedim ama… Sen hayatında hiç böyle bir ağaç yetiştirdin mi ki onu kesmek istiyorsun! Ağaç kalsın, köşkü öte yana taşıyalım’ dedi. Ardından şoför şu sözleri söyler: “Memlekete nefes olursan, memleketin nefesini de korursun elbet.” Film, Nazım Hikmet’in “Davet” isimli şiirinin sonundaki şu dizeler ile son buluyor: “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür. Ve bir orman gibi kardeşçesine.”

 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Crew-2 astronotlarının eve dönüşü ertelendi07 Kasım 2021 Pazar 19:52
  • Prenses Diana'nın yakın arkadaşı: "Hikayesi doğru ve saygılı bir şekilde aktarılmıyordu"07 Kasım 2021 Pazar 19:33
  • Elon Musk Twitter'da Anket Başlattı: Tesla Hisselerimi Satayım mı07 Kasım 2021 Pazar 13:58
  • Bu şehirde et servis etmek yasak!06 Kasım 2021 Cumartesi 20:18
  • Afganistan’da Kampta Yaşam Mücadelesi Veren Aileler Çocuklarını Satıyor06 Kasım 2021 Cumartesi 18:18
  • Okan Bayülgen, bu gece Haber Global'da!05 Kasım 2021 Cuma 22:50
  • Lana Wood: O gece ablama kötü bir şey olmuştu!05 Kasım 2021 Cuma 22:25
  • Filistinli ailenin 106 yıldır koruduğu Osmanlı askerinin emaneti05 Kasım 2021 Cuma 22:09
  • İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a Benzeyen Hırsız Viral Oldu05 Kasım 2021 Cuma 21:48
  • Hayvansal gıda tüketmeyenler için videolu kolay bir çözümler: Badem sütü ve unu!05 Kasım 2021 Cuma 21:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti