Kolesterolü düşürmek için günde bir kez yemek yetiyor

Yeni bir araştırma, günde bir avokado yemenin, tekli doymamış yağ asidi içeriği sayesinde kandaki kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabileceğini ortaya koydu...

Kolesterol, normal değerlerde kaldığı sürece vücut sağlığı için önemlidir ve bazı hormonların üretimi için gereklidir. Kolesterol, D vitamini üretiminde temel bir rol oynar ve hücre zarlarının ve çeşitli hücrelerin yapı taşıdır.

Ancak, vücutta fazla miktarda kolesterol bulunması zararlıdır. Özellikle, kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesteroldür ve sürekli olarak izlenmesi gerekir. Bunun nedeni, yüksek LDL kolesterol düzeylerinin kalp ve damar sorunlarının ortaya çıkmasıyla ilişkili olması, kandaki yağın varlığını göstermesi ve yüksek tansiyon, kalp krizi ve felç gibi durumlara neden olabilmesidir.

Kolesterol, vücut tarafından normal olarak üretilen miktara ek olarak, yiyecekler yoluyla dışarıdan alınır ve et, hayvansal yağlar, işlenmiş etler ve yağlı peynirler gibi gıdalarda bulunur.

Günde bir avokado kolesterolü düşürüyor

ABD'de Journal of the American Heart Association'da yayınlanan bir araştırma, günde bir avokado yemenin tekli doymamış yağ asidi içeriği sayesinde kandaki kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye ve kalp ve damar hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini keşfetti.

Araştırma ekibi, farklı diyet türlerinin kolesterol üzerindeki etkilerini, iki hafta boyunca Amerikan tarzı diyeti uygulayan, obez veya fazla kilolu, 21 ila 70 yaşları arasındaki 45 hasta üzerinde karşılaştırma yaptı.

5 hafta boyunca katılımcılar 3 gruba ayrıldı. Birinci grup az yağlı bir diyet, ikinci ve üçüncü grup ise orta yağlı bir diyet izledi. İkinci ve üçüncü grup arasındaki tek fark iki gruptan birine günde bir tane avokado verilmesiydi.

Yapılan analizlerden avokado yiyenlerin kötü kolesterolde 13,5 mg/dl, orta düzeyde yağ tüketenlerin ise 8.3 mg/dl düşüş yaşandığı ortaya çıktı.

Bu sonuçlar, avokadoda bulunan tekli doymamış yağ asitlerinin alımının kötü kolesterolü büyük ölçüde düşürebildiğini ortaya koydu.