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Kongo’da Elektrik Akımına Kapılan 26 Kişi Hayatını Kaybetti

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir pazar yerinde düşen elektrik kablosunun 26 kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi.
Kongo’da Elektrik Akımına Kapılan 26 Kişi Hayatını Kaybetti

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da kurulan pazar yerine elektrik kablolarının koparak düşmesinin ardından 26 kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da kurulan pazar yerinde, yüksek voltajlı elektrik kabloları koparak evlerin ve alışveriş yapan insanların üzerine düştü. Suyun içine kurulmuş olan pazarda, akıma kapılan 23'ü kadın 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Elektrik kablolarının nasıl koptuğu ise henüz bilinmiyor.

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