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KOOP Çekildikten sonra... Basketbolda 8-10 takımlı Büyük Erkekler Ligine doğru

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KOOP Çekildikten sonra... Basketbolda 8-10 takımlı Büyük Erkekler Ligine doğru
KOOP Çekildikten sonra... Basketbolda 8-10 takımlı Büyük Erkekler Ligine doğru

KOOP Basketbol Liglerinden çekildikten ve ihraç kararı sonrasında  Basketbolda 8-10 takımlı Büyük Erkekler Ligine doğru adımlar atılıyor.

 

Basketbol'da KOOP'un ligden çekilmesinden sonra 3/4 kulüp daha Büyük erkekler ligine girmeye hazırlanıyor..

Basketbol'da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.

KOOP BANK'ın liglerden çekilmesi sonrasında üç veya dört yeni kulübün daha Basketbol büyük erkekler ligine girmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Tahir Topaloğlu'nun Kuzey Kıbrıs TV 'de 5.Periyot programına katılan ADA Spor Kulübü Başkanı Ercan Beşerler 2024-2025 sezonunda Basketbol Büyük erkekler ligine gireceğini açıklamasından sonra, Lefkoşa ve Girne'de iki camia kulübünün daha Basketbol Büyük erkekler ligine katılmak için çalışmalar başlattığı öğrenildi.

 

AKDENİZ DE GİRİYOR

Mağusa'da  ADA Spor Kulübün'nün Basketbol Büyük Erkekler Ligine gireceğini açıklaması sonrasında Girne'de 20 yıldır faaliyet gösteren Akdeniz Spor Birliği'nin de Lige girmek için çalıştığı belirtildi.

Akdeniz Spor Birliği yeni  sezonda girmek istediği Erkekler Ligi için de çalışma başlattı.
Başkan Serhat Deniz, yönetim kurulu ve Basketbol Şube Sorumlusu Ercan Başaran toplantı yaptı. Kulüp için sponsor konusunun bayram sonrasında netleşmesinin ardından hem Erkekler Ligine girecek takım hem de antrenör konusu netleşecek.

 

KOOP BANK'ın verdiği karara büyük tepkiler oluştu

Koop Bank'ın liglerden çekilme kararına camiada ise çok büyük tepkiler oluştuğu ve camiada bu kararın tasvip edilmediği belirtiliyor.

 

KOOP BANK'ın spora harcamaları mercek altında 

KKTC'de bir kamu bankası olan ve her spor  kulübüne eşit mesafede olması gereken Koop Bank'ın sadece bir kulübe verdiği paraların ise KKTC Merkez Bankası tarafından denetime alınacağı öğrenilirken bu durumdan Koop Bank'ın yönetimini  atayan siyasi kanadın da büyük rahatsızlık duyduğu öğrenildi.

 

Mudiler çok rahatsız

Koop Bank'ın bu derecede spora kamu gücü ile dahil olması ve ardından yapılan harcamalardan sonra ligden çekilmesi ve harcamaların adeta çöp olmasına KOOP Bank ile çalışan mudileri de rahatsız etmiş durumda.

Saygın bir banka olan KOOP Bank'ın isminin bu tür olaylarla anılması siyasi kanat da  büyük bir rahatsızlık yarattığı da belirtiliyor.

 

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