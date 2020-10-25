  • BIST 1.191
  • Altın 487,026
  • Dolar 7,9427
  • Euro 9,4068
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 2051 test yapıldı, 11 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

Köpek yavrusu yeşil tüylü doğdu: Adı Fıstık kondu

» »
İtalyan adası Sardinya’da bir çiftçi, doğum yapan köpeğinin yavrularından birinin yeşil olduğunu görünce gözlerine inanamadı.
Köpek yavrusu yeşil tüylü doğdu: Adı Fıstık kondu

Cristian Mallocci’ye ait köpeğin beş yavrusun biri olan yeşil köpeğe ‘Pistachio’ (Fıstık) adı verildi.

Köpeklerde yeşil renkli tüylerle doğum son derece nadir görülen bir durum. Açık renkli yavruların annenin rahmindeyken biliverdin adı verilen yeşil bir pigmentle temas etmesi nedeniyle olduğu düşünülüyor. Aynı pigment deride oluşan morluklara yeşilimsi rengi veriyor.

Ancak Pistachio hep yeşil kalmayacak. Doğduğu anda parlak yeşil olan tüylerinin rengi giderek açılmaya başladı bile. Büyüdükçe yeşil renk solarak kardeşlerinin tüy rengine dönüşecek.

Mallocci yeşil rengin şans ve umut sembolü olduğunu, salgın nedeniyle zor günler geçiren dünyada insanları gülümsetmek için Pistachio’nun böyle doğmuş olabileceğini söyledi.

Diğer yavrular için başka yuva bulan Mallocci, Pistachio’yu kendi büyütecek.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NASA astronotu Kate Rubins uzaydan oy kullandı23 Ekim 2020 Cuma 20:06
  • Komşulara aşure dağıtan teyze pozitif çıktı: Hepsine girip çay da içtim23 Ekim 2020 Cuma 18:49
  • Bilal Erdoğan: "WhatsApp kullanmıyorum, sizi ulaşılabilir kılıyor"23 Ekim 2020 Cuma 17:51
  • 9 aylık hamile kadın doğum yaptığını hastanede öğrendi22 Ekim 2020 Perşembe 20:35
  • Memet Ali Alabora: Yeni bir hayat kurmak için günde 18 saat çalışıyorum, Türkiyeli olduğum kadar Gallerliyim de22 Ekim 2020 Perşembe 19:23
  • Alman istihbaratı WhatsApp yazışmalarını okuyabilecek21 Ekim 2020 Çarşamba 22:30
  • Bir avuç kumda 200 tane plastik var21 Ekim 2020 Çarşamba 22:00
  • “Önlem alınmazsa insan teknolojinin nesnesi olur”21 Ekim 2020 Çarşamba 20:27
  • Çaldıkları parayı hayır kurumlarına bağışlayan 'Robin Hood' bilgisayar korsanları21 Ekim 2020 Çarşamba 19:06
  • Yarım milyon bebek hava kirliliği kurbanı21 Ekim 2020 Çarşamba 16:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti