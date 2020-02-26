Koronavirüsün kargo paketleri ile bulaşma riski var mı? Uzmanlar yanıtladı

irüsün öldürme oranı çok yüksek değil (şu an için yaklaşık yüzde 3) ancak semptomlarını belli etmeden önce de bulaşabiliyor. Virüsün hızlı yayılması salgının görüldüğü ülkelerden gelen kargoları da gündeme taşıdı. Çin, İran ya da İtalya'dan yola çıkan bir kargo aracılığıyla virüsün bulaşması mümkün mü?

Fransa Lille Pasteur Enstitüsü'nden viroloji uzmanı Anne Goffard da virüsün kargo yoluyla taşınma ihtimali için "abartılı bir endişe" ifadelerini kullandı. Goffard'a göre her ne kadar 2019-nCoV yeteri kadar tanınmasa da, koronavirüs açık havada uzun süre hayatta kalamıyor. Virüsün varlığını sürdürmesi için çoğalabileceği bir canlı organizmaya ihtiyacı var. Bugüne kadar yapılan araştırmalar virüsün son derece zayıf bir yapısı olduğuna işaret ediyor. Açık havayla temas eden koronavirüsün yapısının birkaç saat içinde bozulacağı öngörülüyor.

Quebec Ulusal Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nden viral hastalıklar uzmanı Pierre Talbot, koronavirüslerin nemli ortamlarda birkaç gün hayatta kalabildiğini ancak kuru ortamlardan hayatta kalma süresinin birkaç saatle sınırlı olduğunu belirtiyor. Virüsün açık havada 3 saatten fazla hayatta kalamayacağını vurgulayan Lyon Hastanesi'nden (Hospices civils de Lyon) viroloji profesörü Bruno Lina Çin'den gelen kargolarda herhangi bir koronavirüs tehlikesi bulunmadığını söylüyor.

Starsbourg Üniversite Hastnesi viroloji laboratuvarı sorumlusu Samira Fafi-Kremer'e göre virüsün kargo paketi ile bulaşma ihtimalini şu şekilde açıklıyor: "Virüsün hayatta kalması için belirli bir nem, belirli bir sıcaklık gerekir. Ve bulaşması için, bir nesneye ciddi miktarda virüs yerleştirilmeli ve bir kişi uzun süre ona dokunmalı ve hatta elini ağzına sokmalı ki virüs taşınmış olsun."

Samira Fafi-Kremer ayrıca, koronavirüsün tüm solunum yolu virüsleri gibi salya, tükürük ve damlacıklar yoluyla bulaştığının altını çiziyor. Yani virüsü taşıyan birinin hapşırması ya da öksürmesi sonucu ortaya çıkan parçacıklarla temas virüsün bulaşmasını sağlıyor. Caen Üniversite Hastanesi viroloji servisinden Astrid Vabret ise kargoyla virüsün taşınma ihtimalini "teorik olarak mümkün ancak şimdiye kadar hiç gözlemlenmeyen bir durum" olarak tanımlıyor.