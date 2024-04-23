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Koruçam'da iş kazası... Kamyon kasası ile stantlar arasına sıkıştı!

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Koruçam’da meydana gelen iş kazasında 45 yaşındaki Gökhan Okkan yaralandı.
Koruçam'da iş kazası... Kamyon kasası ile stantlar arasına sıkıştı!

22.04.2024 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Koruçam’da düzenlenen festival alanı içerisinde, demir stantların kamyonet üzerine yerleştirildiği sırada, stantların geriye doğru kayıp düşmesi sonucu o esnada orada bulunan Gökhan OKKAN (E-45), kamyonet kasası ile stantların arasına sıkışıp yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

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