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Kovid-19'u atlatanların plazması, hastaların tedavisinde çok az fayda sağlıyor

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Nekahet dönemindeki kişilerin bağışladığı plazmanın, hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görenlere çok az fayda sağladığı bildirildi. 
Kovid-19'u atlatanların plazması, hastaların tedavisinde çok az fayda sağlıyor

Nekahet dönemindeki kişilerin bağışladığı plazmanın, hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görenlere çok az fayda sağladığı bildirildi. 

Hindistan'da yapılan ve sonuçları British Medical Journal (BMJ) dergisinde yayımlanan araştırmada, Kovid-19'u yenen kişilerden alınarak enfekte kişilere verilen antikorların, ölüm oranlarını düşürmediği veya hastalığın ağırlaşmasını engellemediği gözlendi. 

Araştırma çerçevesinde nisan-temmuz aylarında Kovid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırılan ve hastalığı orta seviyede geçiren 464 yetişkin incelendi. 

Rastgele iki gruba ayrılan hastalardan bir bölümüne en iyi şekilde bakımın yanı sıra 24 saat arayla 2 plazma nakli yapıldı. 

Plazma tedavisi alanlarda, nefes darlığı ve yorgunluk gibi bazı semptomlarda iyileşme görüldü. Ancak tedavinin ölüm oranlarına ya da hastalığın seyrinin 28 güne kadar ağırlaşmasına katkı sağlamadığı bulgusu elde edildi. 

Reading Üniversitesinde görevli Viroloji Profesörü Ian Jones, nekahat dönemindeki kişilerin plazmasının, Kovid-19 tedavisinde kullanılmasının sürdürülmesi ancak bunun yeni teşhis konulmuş kişilere uygulanması tavsiyesinde bulundu.  

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