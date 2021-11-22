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Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'ndan (KOAH) korunmanın en etkili 5 yolu!

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Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'na yol açabilecek risk faktörlerini ortadan kaldıracak ve akciğer sağlığınızı korumaya yönelik en etkili 5 yol...
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'ndan (KOAH) korunmanın en etkili 5 yolu!

Salgın sonrası dönemde sağlık konusunda daha bilinçli olmak, sizin ve ailenizin sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürebilmesi için zorunlu hale geldi. Bundan muzdarip olanlar üzerinde uzun vadeli bir etkisi olabilecek Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) dahil olmak üzere belirli sağlık sorunlarının ciddiyetini artık gözden kaçırmamalıyız.

KOAH, akciğerlerden hava akışını engelleyen ve en yaygın olanı nefes almada zorluk olmak üzere çeşitli semptomlarla ilişkili inflamatuar bir akciğer hastalığıdır. Diğer önemli semptomlar hırıltı, inatçı kuru öksürük, göğüs enfeksiyonları, göğüste sıkışma ve yorgunluktur. KOAH'dan muzdarip kişilerin kalp sorunları, akciğer kanseri ve diğer ilgili durumlar gibi önemli sağlık hastalıklarına yakalanma şansları daha yüksek olabilir.

İşte, akciğerlerinizi sağlıklı ve KOAH'tan uzak tutmak için sizin ve ailenizin benimseyebileceği bazı önlemler;

1. SİGARAYI BIRAKIN

Sigara içmek genellikle tüm solunum problemlerinin temel nedeni haline gelir. Düzenli sigara içenler, genellikle belirli bir süre boyunca bazı veya diğer solunum problemlerini geliştirme eğilimindedir. Bu alışkanlığı tamamen durdurmak, ciğerlerinizin durumunu ve dolayısıyla solunumunuzu büyük ölçüde iyileştirecektir.

2. NEFES EGZERSİZLERİ ÖĞRENİN

Nefes egzersizleri akciğer kapasitemizi artırmaya yardımcı olabilir. Yoga yapmak, bu egzersizleri daha derinden anlamanıza yardımcı olurken, aynı zamanda zindeliğinizi de korur. Yoga yapmaya vaktiniz yoksa, yolda giderken ya da televizyon izlerken bile uygulanabilecek kolay ve etkili nefes tekniklerini öğrenebilirsiniz.

3. STRES SEVİYENİZİ YÖNETİN

Kendinizi psikolojik olarak kontrol altına almak, sizi bu tür sağlık sorunlarından tek başına kurtarabilir. Yüksek stres düzeyine sahip olmak kaygıya neden olur. Kendinizi rahat tutmak, hastalık insidansını azaltmanın harika bir yoludur.

4. EVDE HAVA KALİTESİNİ ARTIRIN

Kirliliğin sadece dışarı adım attığınızda sizi etkilediği bir şehir efsanesidir. Evlerimizdeki hava kalitesi, ikamet ettiğiniz bölgeye bağlı olarak genellikle tehlikeye girer. Evinizdeki hava kalitesi hakkında sizi bilgilendirecek ve kirli havanın dışarı atılmasına yardımcı olacak en kaliteli hava temizleyicileri bugün mevcuttur.

5. DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

Fiziksel egzersizler kasları güçlendirir; sizi zinde ve sağlıklı tutar. Çoğu gün yürümek veya yüzmek gibi 20-30 dakikalık aerobik egzersiz yapın ve bunu üç günlük bir saatlik kuvvet antrenmanı ile birleştirin.

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