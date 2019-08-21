KSP: AKP iktidarı tek adam diktatörlüğünü pekiştirerek Türkiye halkının en demokratik haklarına saldırılarını artırdı

Açıklamada şu ifadelere yer veridi:

Türkiye burjuvazisinin en bağnaz, en gerici ve dinci faşist kesiminin temsilcisi AKP iktidarı başkanlık sistemiyle birlikte tek adam diktatörlüğünü iyice pekiştirerek Türkiye halkının en demokratik haklarına karşı girişmiş olduğu saldırılarını artırmıştır.

Diyarbakır, Mardin ve Van'ın seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınması ve yerlerine kayyum atanması bunun en son örneğidir. Türk hâkim sınıflarının, ülkenin Güneydoğusunda yaşayan Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkını tanımaması, Kürt ulusunu sürekli baskı ve işkence altında yaşatması kabul edilemez! Kürt ulusunun seçilmiş temsilcilerinin görevden alınmalarını şiddetle kınıyoruz. Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarına derhal görevlerinin iade edilmesini talep ediyoruz!

Bu talebimizi yaparken

Kürt halkının yerli ve yabancı emperyalistlerle bağları koparmadan ve Türkiye işçi sınıfı ile emperyalizme karşı devrim mücadelesini yükseltmeden zafere ulaşıp özgür olamayacağını da bir kez daha vurgulamak isteriz.