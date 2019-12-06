  • BIST 108.899
  • Altın 273,301
  • Dolar 5,7548
  • Euro 6,3847
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

KTAMS: Hükümet hayat pahalılığı ödeneğini anlamsızlaştırma niyetinde

» »
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), ekim ve kasım ayları enflasyon oranlarını eleştirerek, hükümetin hayat pahalılığı ödeneğini anlamsızlaştırma niyetinde olduğunu dile getirdi.
KTAMS: Hükümet hayat pahalılığı ödeneğini anlamsızlaştırma niyetinde

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, kamu görevlilerinin, emeklilerin,  devletten sosyal yardım maaşı, engelli maaşı alanların,  enflasyon karşısında alım gücünün korunması adına Hayat Pahalılığı Ödeneği’nin çok önemli bir hak olduğunu vurguladı.


Bengihan,  UBP-HP hükümeti kurulduktan sonra  ilk icraatının Hayat Pahalılığı Ödeneği’nden % 2’lik kesinti yapmak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:


“Sendikal Platform’un kararlı duruşu ve  verilen  hukuki mücadelenin kazanılması ile amacına ulaşamayan hükümetin   ödemek zorunda kaldığı % 2’lik kesintiyi fazlasıyla geri almaya karar verdiği görülmektedir.  Başbakanlık İstatistik Kurumu’nun  Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’ndeki değişimleri ekim ayında -0.42, kasım ayında -0.47  olarak açıklaması bu düşüncemizin açık bir kanıtıdır.”


Bengihan, hayat pahalılığı oranının hesaplanmasında esas alınan  Tüketici Fiyatları Endeksi’nin  toplumun tüketim alışkanlıklarının değişimine bağlı olarak güncellenmemesi  nedeniyle, açıklanan rakamların  gerçek hayat pahalılığı oranını yansıtmaktan çok uzak olduğunu ileri sürerek, “Sabit telefon ücretlerinde yapılan indirimin hayat pahalılığının eksi çıkmasında etkili olduğunu iddia etmek halkın aklı ile dalga geçmektir” dedi.
Bengihan, KTAMS’ın “UBP-HP hükümetinin  hayat pahalılığı ödeneği hakkını anlamsızlaştırma niyeti” karşısında çalışanların, emeklilerin, dar ve sabit gelirlilerin alım gücünün korunması adına   her türlü mücadeleyi vereceğini ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anastasiadis enerji planları hakkında bilgi verdi06 Aralık 2019 Cuma 12:23
  • Kamu-İş 31. Kuruluş yıldönümünü kutluyor06 Aralık 2019 Cuma 12:14
  • KITOB Ve KTSO yarın "Turizm Sektöründe Yerli Üretimin Artırılması Etkinliği” gerçekleştirecek06 Aralık 2019 Cuma 12:04
  • Bağımsızlık Yolu yarın akşam dayanışma yemeği düzenliyor06 Aralık 2019 Cuma 11:55
  • Çakıcı: “Federal çözümü desteklemeye devam edeceğiz”06 Aralık 2019 Cuma 11:40
  • Girne Limanı'nda denize düşen Karakız'ı arama çalışmaları sürüyor06 Aralık 2019 Cuma 11:25
  • Ani Ölüm: Kalbi dayanamadı06 Aralık 2019 Cuma 11:13
  • Döviz güne nasıl başladı? (6 Aralık 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)06 Aralık 2019 Cuma 10:41
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 6 Aralık Cuma)06 Aralık 2019 Cuma 10:35
  • KKTC gazeteleri bugün ne yazdı06 Aralık 2019 Cuma 10:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti