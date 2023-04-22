KTFF Disiplin Kurulu Kararları Açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 18-19-20 Nisan 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA A2 Süper Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Ayer Dora (Lefke TSK)

1 Maç

Ege Kula (Lefke TSK)

2 Maç

Özgür Erkök (Yenicami AK)

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Recep Arkol (Çetinkaya TSK)

Gökhan Sarıoğlu (Merit Alsancak Yeşilova SK)

Aydın Aygın (Doğan Türk Birliği)

Mustafa Vardi (Merit Alsancak Yeşilova SK)

Farouk Dadzie (Doğan Türk Birliği)

Soner Türk (Gönyeli SK)

Mert Gümüşsoy (Göçmenköy İYSK)

Bayram Anday (Göçmenköy İYSK)

Onur Güler (Hamitköy ŞHSK)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 18739 maç numarası ile Küçük Kaymaklı Şht Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan Küçük Kaymaklı TSK – Gönyeli SK ASBUZU U-16 Ligi müsabakasında 116243 lisans numaralı ve 116158 lisans numaralı Küçük Kaymaklı TSK futbolcuları İbrahim Enes Doyduk ile Arcan Çelik, rakip takım futbolcusuna yönelik saldırı ve darp eylemlerinden dolayı DS-18/2022-2023 numaralı sevk ile kurulumuza sevk edilmişlerdir.

Kurul, yapmış olduğu incelemede konuya ilişkin düzenlenmiş olan raporları değerlendirmiş olup, Küçük Kaymaklı futbolcusu Arcan Çelik’in sözlü savunmasını dinlemiştir. Adı geçen futbolcu raporlarda belirtildiği şekilde fiili bir müdahalede bulunmadığını, bir an için yaşanan olaylar içerisinde kendisini bulduğunu, istenmeyen bir eylemde bulunduğunu Kabul ederek konu eyleme maruz kalan Gönyeli TSK futbolcusu ile birlikte Kurul’a gelip beyan ettiklerini teyit ettirmiştir. Keza, İbrahim Enes Doyduk ise Kurul’a gelmemiş ve herhangi bir yazılı beyan sözlü savunma yapmamıştır.

Kurul, raporlar ışığında suça adı karışan Arcan Çelik’in özür dilemesini de dikkate alarak, konu ile ilgili düzenlenen raporlar ışığında karar vermeyi uygun bulmuştur.

İşlenen disiplin suçu ciddidir ve caydırıcı bir ceza ile cezalandırılması gerekmektedir. Ancak Arcan Çelik’in beyanları ve suça maruz kalan Gönyeli TSK futbolcusunun beyanları da bu safhada önem kazanmıştır.

Sonuç olarak Küçük Kaymaklı TSK 116243 lisans numaralı futbolcu İbrahim Enes Doyduk’a, DT 44(1)in ihlalinden dolayı DT 44(1)(a) uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine; 116158 lisans numaralı futbolcu Arcan Çelik’e DT 44(1)’in ihlalinden dolayı DT 44 (1)(a) uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2) 18807 maç numarasıyla, Karşıyaka Şengül Törehan stadında oynanan Miracle Karşıyaka ASK – Düzkaya KOSK AKSA A2 1.Lig müsabakasında meydana gelen olaylar DS-17/2022-2023 sevk numarası ile Kurulumuza sevk edilmiştir.

Kurul yaptığı incelemede, 16/04/2023 tarihinde Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda oynanan Miracle Karşıyaka A.S.K. Düzkaya K.O.S.K. müsabakasında, Karşıyaka taraftarlarının maç boyunca maçın hakemlerine ve rakip takım taraftarlarına ağır hakaret ve küfür içerikli sözler sarf ettikleri raporlarda belirtilmiştir.

Yapılan sevk 52.inci maddeye dayandırılmış olmasına rağmen raporlarda iddia edilen disiplin suçlarını 53.üncü maddeye dayandırılmasının daha doğru ve adil olacağı kanaatine varmış bulunmaktayız.

Konu disiplin duruşmasına, Miracle Karşıyaka A.S.K. Başkanı katılmış olup, raporlarda iddia edildiği şekilde taraftarların suç işlemediğini, ancak istenmeyen bazı söylemlerde bulunduklarını kabul ederek taraftarları ve Kulübü adına özür dilemiştir.

Sonuç olarak, Miracle Karşıyaka A.S.K.’nin DT 53 (1)’i ihlal ettiğine bulgu yaparak, DT 53 (2) uyarınca 1,000.-TL para cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Bilgi ve gereği rica olunur.

Av. Gizem Bahri Soydan

Başkan