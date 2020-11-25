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KTGB: “Basın Kartı Komisyonu’na üye seçimi konusundaki suçlamalar asılsız”

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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği(KTGB), Basın Kartı Komisyonu’na yapılan üye görevlendirmesi konusunda birliğe yönelik suçlamaların asılsız olduğunu belirtti.
KTGB: “Basın Kartı Komisyonu’na üye seçimi konusundaki suçlamalar asılsız”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği(KTGB), Basın Kartı Komisyonu’na yapılan üye görevlendirmesi konusunda birliğe yönelik suçlamaların asılsız olduğunu belirtti.

KTGB Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

“KTGB yönetimi olarak 23 Kasım 2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında birliğin Basın Kartı Komisyonu’na göndereceği üyenin seçimi, Basın Kartı Tüzüğü kurallarına göre yapılmıştır. Toplantıda, komisyona üye gönderim yetkisi Yönetim Kurulu’na ait olup Yönetim Kurulu kararı ile seçilmektedir. Bu konuda ayrı bir seçim yapılmamaktadır. Yönetim Kurulu, Basın Kartı Komisyonu’na biri çekimser oy çokluğuyla kendi içinden bir üyeyi atamayı uygun görmüş ve gerekli seçim yapılmıştır.”

Açıklamada, Başkan dâhil Yönetim Kurulu’na yönelik suçlamaların yersiz olduğu ve birliğin haklarını kullanacağı belirtildi.

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