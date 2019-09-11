  • BIST 101.757
  • Altın 277,787
  • Dolar 5,7823
  • Euro 6,3728
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

KTOEÖS: "Çocuklarımızın Beyninin Yıkandığı İdeolojik Kamplara Son Verin !"

» »
KTOEÖS, Eğitim bakanlığında elçilik memurlarının organizasyonuyla sürdürülen kamplara tepki gösterdi
KTOEÖS: "Çocuklarımızın Beyninin Yıkandığı İdeolojik Kamplara Son Verin !"

KTOEÖS, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

Eğitim bakanlığında elçilik memurlarının organizasyonuyla sürdürülen Çanakkale kampından sonra bu yıl Gençlik Dairesi aracılığıyla açık duyuru yapılmadan 14-15 yaş gençlerimize yönelik Türkiye'de Kırşehir Ahi Evran kampı/ kız (28 Ağustos- 2 Eylül), Trabzon Doğu Karadeniz Kampı/ kız ( 20-25 Ağustos), Antalya Alaaddin Keykubat kampı/ 18-22 yaş - erkek (20-25 Ağustos) gibi kamplar düzenlenmiştir.

 

Çanakkale kampı gibi gericiliğin, yobazlığın temel göstergesi olan cinsiyet ayırımı temelinde gerçekleştirilen bu kamplarda da yine Çanakkale’de olduğu gibi kamp alanına varır varmaz öğrencilerimizin bavulları ve her marketten döndüklerinde poşetleri potansiyel suçluymuşlar gibi didik didik aranmıştır.

 

Bu yıl Çanakkale’deki bu uygulamaya tepki gösteren öğretmenlerimizden birinin ise başı derde girmiş, üst makamlardan kamp kurallarına uyması yönünde ciddi uyarı almıştır.

Kırşehir’deki kampta bungalovlarda öğrencilerimiz, oradan katılan hiç tanımadıkları öğrencilerle 3'e 1 olacak şekilde 4 kişi olarak kalmak zorunda bırakılmıştır.

 

Kaynaştırma gerekçesiyle yapılan bu uygulama pedagojik olmaktan uzaktır, kaynaştırma ağlama ve itirazlara rağmen zorla aynı ortamda kalmaya zorlayarak değil, ortak etkinlikler yapılarak sağlanır.

 

Yine Çanakkale’de olduğu gibi gruplara ayrılan öğrencileri çoğunluğu kapalı olan liderler teslim almış, buradan giden liderlerimiz yokmuş gibi davranılarak dışlanmış, öğrencilerimizle iletişimleri bile yasaklanmış, oradaki liderlerin öğrencilerle yaptıkları gece toplantılarına katılmalarına dahi izin verilmemiştir.

 

Maneviyat dersi adı altında öğrencilere kılık kıyafetin bile konu edildiği çağdaşlıktan ve bilimsellikten uzak gerici, özgürlükleri sorgulayan konular içeren eğitim verilmiş, katılım zorunlu tutulmuştur.

Bu yaş grubu çocuklara bilimsel, demokratik eğitim yerine gerici, yobaz eğitim verilmesi pedagojik açıdan sakıncalıdır.

Bunun zorla, dayatmayla yapılmak istenmesi ise

çocuk hakları ihlalidir, kabul edilemezdir!

 

Maneviyat dersi esnasında öğretmen sorduğu sorulara doğru cevap verenlere hediyeler vererek ödüllendirmiş,  bu derse katılımın zorunlu olmasına itiraz eden liderlerimiz karşısında ise geri adım atılmış, sadece bizim öğrencilerimize zorunluluk seçenek haline döndürülmüştür.

 

Kampta oynanan oyun esnasında öğrencilere arka fondan dinletilen TC Cumhurbaşkanının  seçim müziği ile, maneviyat dersi ile, öğrencilerimize ve liderlerimize yapılan konuşma ve davranışlarla, emirlerle, yasaklarla kültürleme ve toplumsal dönüşüm hedeflenerek düzenlenen

bu ideolojik kamplar kabul edilebilir değildir.

 

Toplumumuzu duyarlı olmaya, yetkilileri kaynaştırma diyerek çocuklarımızın beyninin yıkandığı bu ideolojik kamplara son vermeye davet eder,

tüm toplum mühendisliği çalışmalarına karşı duracağımızın,

mücadeleden vazgeçmeyeceğimizin bir kez daha altını çizeriz.

 

Selma Eylem

Başkan                                                                                                                                                     

Yönetim Kurulu (a.)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HAKSEN, Bakanlar Kurulu'nun engelli bireylerlerle igili almış olduğu kararları yetersiz buldu11 Eylül 2019 Çarşamba 10:54
  • Orman Dairesi: “Kantara yangınıyla ilgili bazı haber ve fotoğraflar gerçekleri yansıtmıyor”11 Eylül 2019 Çarşamba 10:36
  • Maliye Bakanlığı'ndan "kesintisiz maaş" müjdesi11 Eylül 2019 Çarşamba 10:33
  • Dikkat elektrik kesintisi var!11 Eylül 2019 Çarşamba 09:41
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 11 Eylül Çarşamba )11 Eylül 2019 Çarşamba 09:31
  • KIB-TEK'te maaşlara tırpan hazırlığı!11 Eylül 2019 Çarşamba 08:42
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!11 Eylül 2019 Çarşamba 08:00
  • Dikkat ! Elektrik kesintisi10 Eylül 2019 Salı 19:26
  • Sanal Bet Operasyonunda 9 Kişiye 8 Gün Daha Tutukluluk10 Eylül 2019 Salı 18:31
  • THY’den Kıbrıs’ta okuyan öğrencilere yüzde 15 indirim10 Eylül 2019 Salı 17:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti