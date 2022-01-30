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KTOS' dan Öğretmenlere Teşekkür

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), basın açıklaması yaparak, yüz yüze eğitimi sürdürülebilir kılan öğretmenlere, okul yöneticilerine ve diğer kesimlere teşekkür etti.
KTOS' dan Öğretmenlere Teşekkür

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), basın açıklaması yaparak, yüz yüze eğitimi sürdürülebilir kılan öğretmenlere, okul yöneticilerine ve diğer kesimlere teşekkür etti.
Açıklama Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Uğur Erilen imzası ile yayınlandı.
Açıklamada okullarda salgın yönetimi konusunda sıkıntılara değinildi ve eğitim-öğretim yılının ilk yarısı okul idarelerinin ve öğretmenlerin insanüstü çaba ve iradesi sayesinde tamamlanabildiği ifade edildi.
7 bin 652 öğrenci,  770 öğretmen, 235 de personelin pozitif olduğu, binlerce öğrencinin temaslı olarak okuldan uzak kaldığı eğitim-öğretim yılının ilk yarısında Hükümet ve Eğitim Bakanlığı’nın yüzdüremediği eğitim gemisini öğretmenlerin yüzdürdüğü belirtildi.
Açıklamada öğretmen, okul yöneticileri, öğrenciler ve ailelerin yanı sıra, sürece katkı koyan Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ve Bulaş Temas Ekibine de teşekkür edildi.

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AÇIKLAMANIN TAMAMI:


Seçim gölgesinde ve pandemi kıskacında, eğitim yılının yarısını tamamladık. 
Hükümetin, tamamen seçim odaklı geçirdiği eğitim-öğretim yılının ilk yarısı okul idarelerimizin ve öğretmenlerimizin insanüstü çaba ve iradesi sayesinde tamamlanabildi.

Teşekkürler öğretmenim!
Hükümet ve Eğitim Bakanlığı’nın plansızlığına, iş bilmezliğine bir de Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi adındaki yapının seçim uğruna almış olduğu bilim dışı kararlar da eklenince sırtında hâlihazırda olan yüküne bir yük daha bindi…
Gün geldi sağlıkçı oldun, ateş ölçtün, semptom kontrolü yaptın…
Pandemi kurulu oluşturdun, isim verdiler ancak yetki vermediler. Yine de gerektiğinde iradenle karar almayı bildin…
Gün geldi trafik memuru oldun, ulaşım ve taşımacılığın sorunsuz sağlanması için uğraştın...
Okula gelemeyen öğrencine ulaşmak için kılı kırk yardın, kendi çabalarınla onlara ulaştın…
Mesai saatlerine bakmadın, hafta sonunda da resmi tatilde de 7 gün/24 saat çalıştın…
Devlet daireleri, bakanlıklar tek pozitif vakayla kapanırken sen öğretmenim, temaslı ve muhtemel pozitif öğrencilerinle sınıfta süper kahraman gibi çalıştın. Korkmadın, geri durmadın…
Pandemi yönetiminde devletin okullarda eksik bıraktığı her noktayı inatla tamamlama çabası gösterdin…
Haftada üç kez temaslı oldun, test kuyruklarında saatlerce bekledin…
PCR testin pozitif çıktı, hastalığına bakmadın, evinden senkron ve asenkron eğitim vererek elinden geleni yapmaya devam ettin…
Sadece öğrencilerinle değil, velilerinle de ders yaptın…
Teşekkürler okul yöneticilerim!
Bir haftada 5 kez ders planı düzenlemesi yapmak zorunda kaldın ama yılmadın. Her gün tekrar düzenleme yaptın ve okuldaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan devam edebilmesi için canını dişine taktın…
“Pandemi Temas Takip” prosedürünü, görevi onu yapması gerekenlerden çok daha hızlı ve etkili uyguladın…
Sabahlara kadar temaslı öğrenci ve veli tespiti yaptın…
Devletin eksik bıraktıkları size yük oldu, kendi imkânlarınızla aşı sordun, test sordun...
Yılmadın, bıkmadın, usanmadın veliye de topluma da doğru uygulamaları anlatmaya çalıştın...
Pandemi kaynaklı olarak sürekli öğretmen eksikliğiniz oldu. Öğretmenlerin daha fazla ezilmemesi ve küçücük bir soluk alabilmesi için göreviniz yanında günlerce ders doldurdun...  
Bürokrasi ile savaşmaktan yorulmadın, hatta devletin alamadığı inisiyatifi de gerektiğinde korkmadan aldın...
Teşekkürler öğretmenim, teşekkürler okul yöneticilerim, teşekkürler tüm KTÖS üyesi eğitim camiası! Hükümet ve Eğitim Bakanlığı’nın yüzdüremediği eğitim gemisini yüzdürdünüz. 
TEŞEKKÜRLER…

Bu süreçte “Sürdürülebilir yüz yüze eğitim kılavuzunun” hazırlanmasına katkı koyan Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’na ve zaman zaman personel azlığı nedeniyle iletişim eksikliği ve geç dönüşler sorunsalı ile karşılaştığımız Bulaş Temas Ekibine de teşekkür ederiz.
 

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