KTÖS'ten okullarda sağlıklı ve güvenli bir ortam için öneriler

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, okullarda sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmaya yönelik pratik sorunların çözümüne yardımcı olacak önerileri açıkladı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, okullarda sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmaya yönelik pratik sorunların çözümüne yardımcı olacak önerileri açıkladı.

Sendika adına yazılı açıklama yapan Elcil, koruyucu toplum sağlığı hakkından yola çıkarak aileler ve çocukların pcr/antijen testlerinin sıklığıyla ilgili karar üretiminde okul pandemi kurullarına yetki ve bütçe verilmesi ve okullarda alınan önlemlerle ilgili “bulaş temas protokolünün” genelgeyle okullara gönderilmesi önerisinde bulundu.

Elcil sendikanın geçtiğimiz yıl İlköğretim Dairesi ile hazırlanan başarılı pandemi kılavuzunun revize edilerek okullara gönderilmesi için çalışma yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Bu çalışma tamamlanana kadar “Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzu” referans alınmasını öneren Elcil, kılavuza https://ktos.org/surdurulebilir-yuz-yuze-egitim-kilavuzu/ adresinden ulaşılabileceğini kaydetti.

“ALTYAPI SORUNU ÇÖZÜLMELİ”

Elcil, sınıf metrekaresine göre öğrenci yoğunluğu olan ve sosyal mesafe sorunu yaşayan okulların alt yapı (tekli sıra, ek derslik veya ek kadro) ile ilgili sorunlarının çözülmesi veya ilçedeki vaka sayılarının “orta yayılım” sarı renk koduna dönüşmesi halinde normal eğitim düzenine dönülmesi gerektiğini belirtti.

Gerek sosyal mesafe sorunu gerekse okullarda vaka görülmesinden dolayı eğitim-öğretim süresinin farklılık göstereceğini kaydeden Elcil, okullar arasında, sınıflar arasında, öğrenciler arasında eşitsizliklerin giderilmesi için Talim Terbiye Dairesi tarafından çekirdek eğitim programı hazırlanması ve okullara bir çerçeve çizilmesi gerektiğini ifade etti.

Tüm ailelerin okul ile Covid 19 özelinde bir sözleşme imzalamasının önemine değinen Elcil, ailelerden düzenli olarak, öğrencilerden ise belirli aralıklarla test istenmesi ve testlerin maliyetinin devlet tarafından karşılanması önerisinde bulundu.

“POZİTİF VAKALARLA İLGİLİ PROSEDÜR NET ANLATILMALI”

Sınıflarda pozitif vaka görülmesi halinde uygulamada izlenecek prosedürün okullara ve ailelere net anlatılması ve temaslı ve yakın temaslı kavramına açıklık getirilmesi gerektiğini belirten Elcil, okullarda vaka görülmesi durumunda Sağlık Bakanlığı’nın yapacağı taramaya tüm kesimlerin sorunsuz katılması gerektiğini ifade etti.

Okullarda vaka görülmesi durumunda, vakaların yoğunluğuna göre okulda nasıl bir eğitim-öğretim faaliyeti izleneceğiyle ilgili “okul pandemi kurullarının” yetkilendirilmesi gerektiğini söyleyen Elcil, okullarda her an vaka çıkacakmış gibi öğrenci listelerinin ve sınıf oturma düzeninin önceden hazırlanmasının erken müdahaleyi kolaylaştıracağını belirtti.

Elcil açıklamasında, “çekirdek eğitim programı, bilgilendirme formu ve taahhütname, sınıf içi oturma düzeni ve öğrenci listeleri formatı” belgelerini de paylaştı.