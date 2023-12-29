Kulüpler tek yürek: Atam izindeyiz

TFF’nin Riyad’da oynanmasına karar verdiği Süper Kupa finali uzun zamandır tartışılıyordu. Her iki kulübün de maçın Türkiye’de oynanmasını istemesine rağmen TFF geri adım atmamıştı.

Maçın başlamasına saatler kala kriz ortaya çıktı. Suudi yönetimi Atatürk posteri, Fenerbahçe’nin ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ pankartı ve Atatürk tişörtüne, Galatasaray’ın da ‘Ne mutlu Türküm diyene!’ pankartına itiraz etti.

Her iki kulüp, bu engel kaldırılmadığı sürece maça çıkmayacaklarını bildirdi.

Galatasaraylı oyuncalara maçın oynanmayacağı iletildi.

Ayrıca her iki kulübün de ülkeye dönme kararı aldığı öne sürülse de henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Tartışma sürerken ülkenin farklı renkleri Atatürk etrafından tek yürek oldu.