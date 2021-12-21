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Kur farkı kime nasıl ödenecek? İşte ilk detaylar:

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Henüz oran belli değil ancak örnek vermek gerekirse 6 ay vadelide parasını tutan kişi kur farkının yüzde 50’sini alacak. 1 yıl tutan ise farkın yüzde 100’nü ve aynı zamanda mevduattan kazandığı faizi alacak.
Kur farkı kime nasıl ödenecek? İşte ilk detaylar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu akşam kabine sonrası yapılan açıklama dolarda sert düşüşe neden olurken, parasını bankalarda Türk lirası olarak değerlendirenlere verilecek kur farkı tartışma konusu oldu.

Bir kamu bankası üst düzey yetkilisi, bu konuda uzun süredir çalışma yapıldığını belirterek, ilk oluşan detayları Paramedya.com.tr’ye anlattı.

Banka yetkilisi, kur farkı ödemesi için öncelikle vade şartının bulunacağını belirterek, detayları şöyle anlattı:

“Öncelikle vade söz konusu olacak. Kur farkı kademeli olarak ödenecek. 6 ve 12 ay parasını TL mevduatta tutan  tasarruflar sahiplerine kısmi ödeme yapılacak. Henüz oran belli değil ancak örnek vermek gerekirse 6 ay vadelide parasını tutan kişi kur farkının yüzde 50’sini alacak. 1 yıl tutan ise farkın yüzde 100’nü ve aynı zamanda mevduattan kazandığı faizi alacak.”

HAZİNE ÖDEYECEK

Yine ilk çalışmalara göre, olası kur farkını banka sistemlerinde yapılacak bir çalışma ile sistem otomotik olarak atayacak. Yani vergi keser gibi ortaya çıkacak rakam Hazine tarafından fark aktarılacak. Sistemdeki düzenlemenin ocak ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor.

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