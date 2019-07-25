Küresel ısınma emsalsiz boyutta: Tarihin en sıcak Temmuz ayı yaşanıyor

Sıcaklık kayıtlarının tutulduğu 1880’den beri yeryüzünün en sıcak Temmuz ayı yaşanıyor. Bilim insanları, insanların faaliyetlerinden kaynaklanan “küresel ısınmanın emsalsiz boyutta” olduğunu vurguluyor.

Bilim insanları, Temmuz ayının sıcaklık kayıtlarının tutulduğu 1880’den bugüne kadar yeryüzünde görülen en sıcak ay olabileceği uyarısında bulundu.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’ne (NOAA) göre Avrupa, Kuzey Amerika ve Kuzey Kutbu’ndaki alışılmadık sıcak hava dalgası ile Temmuz ayındaki ortalama sıcaklık bugüne kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

NASA’nın yayınladığı verilere göre, geçen Haziran ayı normallerin 0,93 derece üzerinde geçti, Temmuz ayının ise daha yüksek bir rakamla şu ana kadar dünyada ölçümlenen en sıcak ay olması bekleniyor.

Avrupa’da rekor sıcaklıklar

Diğer yandan meteorologlar, 28 Temmuz’a kadar etkili olacak sıcak hava dalgası nedeniyle Almanya, Fransa, Belçika, Britanya, Hollanda ve İskandinav ülkelerinde sıcaklıkların rekor düzeye çıkmasının beklendiğini açıkladı.

Almanya, Fransa, İspanya, Belçika ve Hollanda’da bazı kentlerde hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Fransa’nın başkenti Paris’te, 28 Temmuz 1947’de ölçülen ve şimdiye kadarki en yüksek sıcaklık olan 40,4 dereceye iki gün içinde ulaşılacağı öngörülüyor.

Son 75 yılın en sıcak günlerinin yaşanacağı tahmin edilen Hollanda da aşırı sıcaklardan dolayı turuncu alarm (ikinci derecede önemli) verildi.

Hollanda tarihinde en yüksek sıcaklık, 23 Ağustos 1944’te 38,6 derece olarak ölçülürken, birkaç gün içinde 39 dereceyle sıcaklık rekorunun kırılabileceği ifade ediliyor.

Sıcaklığın 40 dereceyi bulacağı duyurulan Belçika’da ise mevcut durumda “turuncu” olan alarm seviyesinin Cumartesi gününe kadar “kırmızı”ya çıkarılacağı bildiriliyor.

Öte yandan İtalya’da Sağlık Bakanlığı, hava sıcaklığındaki artışlar nedeniyle Floransa, Roma, Cenova, Perugia, Torino, Bolzano ve Brescia gibi ülkenin orta ve kuzeyindeki bazı kentlerde en yüksek seviyede alarma geçildiğini duyurdu.

“Küresel ısınma emsalsiz boyutta”

Nature Geoscience‘da yayınlanan ve İsviçre’deki Bern Üniversitesi’nden bilim insanlarının imzasını taşıyan bir araştırmada, sıcaklık artışının dünyanın yüzde 98’ini etkilemesinin, insanların faaliyetlerinden kaynaklanan “küresel ısınmanın emsalsiz boyutta” olduğuna dair güçlü bir emare oluşturduğu vurgulanıyor.

Araştırma kapsamında derlenen veriler, endüstri devri öncesi yaşanan sıcaklık dalgalanmalarının büyük oranda yanardağ aktiviteleri ile bağlantılı olduğunu ve insanlığın 20. yüzyılın son döneminde yaşanana benzer bir sıcaklık artışıyla karşılaşmamış olduğunu ortaya koyuyor.

AFP’ye konuşan araştırmanın yazarlarından Raphael Neukom, bu durumun “çağımızda yaşanan iklim değişikliğinin olağandışı karakterini” ortaya koyduğunu belirtiyor.

Nedeni insan faaliyetleri

Yapılan başka bir araştırmaya göre ise 20. yüzyılın son döneminde sıcaklıklar son 2 bin yılda görülmemiş bir hızla yükseliş kaydetti.

Araştırma sonuçları insan faaliyetlerinin küresel ısınma üzerinde doğrudan etkisi olduğu yönündeki argümanı destekleyici nitelikte.

Nature dergisinde yayımlanan makaleye göre modern insanlık tarihinin hiçbir evresinde sıcaklıklar, fosil yakıt tüketimine dayalı ekonomilerin geliştiği, üretim ve tüketimi emsali görülmemiş bir şekilde arttığı 20. yüzyıldaki gibi hızlı bir yükseliş sergilemedi.