Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

KKTC Meteroloji dairesi yaptığı açıklamada vatandaşları dikkatli olmaları noktasında uyardı. İşte o açıklama

Yapılan son Meteorolojik değerlendirmeler ve analizler sonucunda bölgemizde devam eden sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli(21-50kg/m2) olması ayrıca rüzgarın güney ve batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.