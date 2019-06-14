Kuyumcu soygununda tutuklama

Geçtiğimiz hafta yaşanan kuyumcu soygunuyla ilgili olarak bir tutuklama yapıldı.

Geçtiğimiz hafta Girne’de yaşanan Senak Kuyumculuk soygunuyla ilgili olarak polisin yaptığı araştırma sonucu soyguncularla bağlantısı olabileceği düşünülen bir kişi tutuklandı. Soygundan sonra Ercan’dan çıkış yapan İranlı Mahdi Niazijengheshlaghei ve Jamshid Bagherpoor ile bağlantısı olduğu tespit edilen Şahin Yıldız gözaltına alındı. Yapılan araştırmada Yıldız’ın soyguncularla telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi. Yıldız hakkında 7 gün gözaltı kararı çıkartıldı. Yıldız’ın soygunla ilgisi olup olmadığı ise henüz netleşmedi.