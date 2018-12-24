Kuzey Kıbrıs, Güney'den daha mutlu!

Her yıl yayımlanan Dünya Mutluluk Endeksi 2018 raporunda, Kuzey Kıbrıs’ın, Güney Kıbrıs’tan daha mutlu olduğu ortaya çıktı.

Her yıl yayımlanan Dünya Mutluluk Endeksi 2018 raporunda, Kuzey Kıbrıs’ın, Güney Kıbrıs’tan daha mutlu olduğu ortaya çıktı.

Bu yıl yayımlanan rapora göre, Kuzey Kıbrıs listenin 58.sırasında kendine yer bulurken, Güney Kıbrıs’ın ise aynı listenin 61.sırasında yer alması dikkat çekti.

Rapor, ülkelerde kişi başına düşen gayri safi milli hasıla, ortalama yaşam süresi, sosyal yardım, özgürlük, güven ve refah gibi altı maddenin puanlamasına göre hazırlanıyor. Birleşmiş Milletler’in bağımsız uzmanları görevlendirdiği çalışma kapsamında halka sosyal destek, kişisel özgürlükler, devlet içi yolsuzlukla ilgili sorular yöneltiliyor. Son yılların önemli sorunu olan göç de kendine bu yılki raporda yer buldu. İlk kez göçün mutluluk üzerinde etkisinin de araştırıldığı raporda, göçmenlerin mutluluk seviyesinin ev sahibi halkla aynı olduğu vurgulandı.

EN MUTLUSU FİNLANDİYA

2018 raporuna göre dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya olurken, bu alanda yıllardır liderliği elinden bırakmayan Norveç ikinci, Danimarka 3., İzlanda 4 ve İsviçre ise 5 sırada kendine yer buldu. Orta Amerika ülkesi Kosta Rika 13.sırada bulunurken ağır enflasyon ile mücadele eden Arjantin 29., yüksek cinayet oranları ile dikkat çeken Guatemala 30 ve Filistin 104. sırada yer aldı.

TÜRKİYE’DE MUTLULUK AZALIYOR

Geçen yıl 9 basamak yükselerek 69’uncu olan Türkiye son raporda ise 5 basamak gerileyerek 156 ülke arasında 74’üncü sırada yer aldı. Öte yandan 17 sıra yükselen Afrika ülkesi Togo en çok basamak atlayan, 82’inci sıradan 102.sıraya düşen Venezuela ise mutluluk seviyesinde en çok gerileyen ülke oldu. Yine listede Kanada 7, Almanya 15, ABD 18, İngiltere 19, Fransa 23.sırada yer bulurken, Yunanistan ise 79 sırada yer aldı.

EN MUTSUZU BURUNDİ

Listenin son sıralarında ise beklenildiği üzere Afrika ülkeleri yer aldı. Buna göre, listenin son 5 sırasında Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Tanzanya ve Yemen yer aldı. İç savaş tehlikesi ile yaşayan Ukrayna 138.sırada yer alırken, 100.sıradaki Bulgaristan en mutsuz Avrupa ülkesi oldu.