Larnaka Gençler Birliği İskele'de Tam Kadro Sahaya İndi

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü bugün İskele’de 2022-2023 sezon açılışı etkinliği düzenledi.

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü'nün Futbol, Basketbol ve Yüzme takımları ile teknik kadrolar ve başkan ve yönetim kurulu 2022-2023 sezon açılışı törenine katıldı.

Açılışa kulübü AKSA 1. Ligde temsilen edilen Pera LGB Futbol A Takımı, A2 takımı, 15 takımı ve LGBSK Akademi takımları ile kulübü KKTC Basketbol Liglerinde temsil edilen Afik LGB Basketbol U17 Genç Kadınlar takım, Afik LGB Basketbol U 17 Erkekler takımı ve LGBSK Yüzme Takımı tam kadro katıldı.

Açılış öncesi Yönetim, teknik kadrolar ve kulübün takımları İskele Ecevit Meydanı’nda bulunan kulüp lokalinde buluştu.

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü 89. Yaşında bir çok ligde önemli hedefler ortaya koymuş durumda. Bir yandan alt yapı ve tesisleşme çalışmaları devam ederken diğer yandan da sportif alanda branşlaşma ve başarı hedefi ile ilerlemeye devam ediyor.

Saat 15:30’da İskele Ecevit Meydanı’na çelenk bırakılması ile 2022-2023 sezon açılışı etkinliği devam etti.

Sonrasında İskele Mezarlığı ziyaret edilerek kulübe geçmişte çeşitli görevlerde hizmetlerde bulunanların mezarlarına çiçekler bırakıldı.