  • BIST 3.146,10
  • Altın 1014.572
  • Dolar 18.1598
  • Euro 18.0696
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKALezzetine kanıp aşırıya kaçmayın!

Larnaka Gençler Birliği İskele'de Tam Kadro Sahaya İndi

» »
Larnaka Gençler Birliği İskele'de Tam Kadro Sahaya İndi
Larnaka Gençler Birliği İskele'de Tam Kadro Sahaya İndi

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü bugün İskele’de 2022-2023 sezon açılışı etkinliği düzenledi.

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü'nün Futbol, Basketbol ve Yüzme takımları ile teknik kadrolar ve başkan ve yönetim kurulu 2022-2023 sezon açılışı törenine katıldı.

Açılışa kulübü AKSA 1. Ligde temsilen edilen Pera LGB Futbol A Takımı, A2 takımı, 15 takımı ve LGBSK Akademi takımları ile kulübü KKTC Basketbol Liglerinde temsil edilen Afik LGB Basketbol U17 Genç Kadınlar takım, Afik LGB Basketbol U 17 Erkekler takımı ve LGBSK Yüzme Takımı tam kadro katıldı.

Açılış öncesi Yönetim, teknik kadrolar ve kulübün takımları İskele Ecevit Meydanı’nda bulunan kulüp lokalinde buluştu.

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü 89. Yaşında bir çok ligde önemli hedefler ortaya koymuş durumda. Bir yandan alt yapı ve tesisleşme çalışmaları devam ederken diğer yandan da sportif alanda branşlaşma ve başarı hedefi ile ilerlemeye devam ediyor.

Saat 15:30’da İskele Ecevit Meydanı’na çelenk bırakılması ile 2022-2023 sezon açılışı etkinliği devam etti.

Sonrasında İskele Mezarlığı ziyaret edilerek kulübe geçmişte çeşitli görevlerde hizmetlerde bulunanların mezarlarına çiçekler bırakıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid sezona galibiyetle başladı15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:01
  • Beşiktaş yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak13 Ağustos 2022 Cumartesi 17:12
  • Türk okçuluğu 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için hedef büyüttü13 Ağustos 2022 Cumartesi 16:32
  • 25. Avrupa Atletizm Şampiyonası Almanya'da başlıyor13 Ağustos 2022 Cumartesi 16:23
  • Voleybolda transfer dönemi devam ediyor11 Ağustos 2022 Perşembe 15:19
  • Serena Williams, ABD Açık Sonrası Kariyerini Sonlandıracak10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:14
  • Gazioğlu: Oturduğumuz yerde bir adım ileriye gidemeyiz!08 Ağustos 2022 Pazartesi 17:29
  • MotoGP'de sıradaki durak Büyük Britanya05 Ağustos 2022 Cuma 10:39
  • Alara'dan Bir Gümüş İki Bronz Madalya03 Ağustos 2022 Çarşamba 15:54
  • KKTF 2022 Beach Tennis Tour DAÜ Beach Cup Tamamlandı01 Ağustos 2022 Pazartesi 14:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti