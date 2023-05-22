Larnaka Gençler Birliği Süper Lig'de..

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oldukça kalabalık bir seyirci topluluğu önünde oynanan mücadelede Gençler Birliği’nin gollerini Ertan Bulut, Kadir Erol, Abdülaziz Köse ve Yekta Polat kaydederken, Düzkaya’nın golleri Berkant İstanbul ve Barış Kaya’dan geldi.

İskele ekibi, maçın bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlarıyla birlikte yeniden Süper Lig’e çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Süper Lig’e 2018-2019 veda eden Pera L. Gençler Birliği, tam 4 sezon sonra yeniden Süper Lig’e yükseldi.

Pera L. Gençler Birliği’nin yanı sıra Miracle Karşıyaka şampiyon olarak, Yeniboğaziçi de 2’nci sırada Süer Lig’e terfi eden takımlar oldu.

Veda eden ekip Dörtyol oldu

Öte yandan, Play Out grubundaki final karşılaşmasında ise Mustafa Hacıali Yılmazköy ile Dörtyol takımları karşılaştı. Cihangir Stadı’nda oynanan mücadele Yılmazköy’ün 2-1 üstünlüğüyle bitti ve 1. Lig’e veda eden son takım Dörtyol oldu.

AKSA 1. Lig’den bu sezon Yenierenköy ve İncirli direkt olarak, Dörtyol ise Play Out maçları sonunda küme düşen takımlar oldu.