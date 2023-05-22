  • BIST 4.501,73
  • Altın 1258.433
  • Dolar 19.8172
  • Euro 21.4566
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAAdana’da 4.9 büyüklüğünde deprem!

Larnaka Gençler Birliği Süper Lig'de..

» »
AKSA 1. Lig Play Off grubunun final maçında Düzkaya’yı 4 mağlup etmeyi başaran Pera L. Gençler Birliği, Süper Lig’e geri dönmenin mutluluğunu yaşadı.
Larnaka Gençler Birliği Süper Lig'de..

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oldukça kalabalık bir seyirci topluluğu önünde oynanan mücadelede Gençler Birliği’nin gollerini Ertan Bulut, Kadir Erol, Abdülaziz Köse ve Yekta Polat kaydederken, Düzkaya’nın golleri Berkant İstanbul ve Barış Kaya’dan geldi.

İskele ekibi, maçın bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlarıyla birlikte yeniden Süper Lig’e çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Süper Lig’e 2018-2019 veda eden Pera L. Gençler Birliği, tam 4 sezon sonra yeniden Süper Lig’e yükseldi.

Pera L. Gençler Birliği’nin yanı sıra Miracle Karşıyaka şampiyon olarak, Yeniboğaziçi de 2’nci sırada Süer Lig’e terfi eden takımlar oldu.  

 

Veda eden ekip Dörtyol oldu

Öte yandan, Play Out grubundaki final karşılaşmasında ise Mustafa Hacıali Yılmazköy ile Dörtyol takımları karşılaştı. Cihangir Stadı’nda oynanan mücadele Yılmazköy’ün 2-1 üstünlüğüyle bitti ve 1. Lig’e veda eden son takım Dörtyol oldu.

AKSA 1. Lig’den bu sezon Yenierenköy ve İncirli direkt olarak, Dörtyol ise Play Out maçları sonunda küme düşen takımlar oldu.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe siftah yaptı! Dört gollü zafer...19 Mayıs 2023 Cuma 11:58
  • Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul’a son bilet Manchester City’nin!18 Mayıs 2023 Perşembe 10:45
  • Galatasaray’ın en büyük hedefi: 20 Mayıs’ta şampiyonlukla Fenerbahçe maçına çıkmak17 Mayıs 2023 Çarşamba 13:50
  • TFF yabancı oyuncu kuralı hakkında son kararını verdi16 Mayıs 2023 Salı 09:43
  • Barcelona 4 yıl sonra şampiyon oldu15 Mayıs 2023 Pazartesi 10:14
  • Galatasaray’da hedef önce şampiyonluk sonra kasa14 Mayıs 2023 Pazar 13:25
  • Premier Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu14 Mayıs 2023 Pazar 11:57
  • Yönetim, Jesus için kararını verecek14 Mayıs 2023 Pazar 10:08
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bu böyle gitmez!13 Mayıs 2023 Cumartesi 14:55
  • Süper Lig’de yabancı kuralı için karar verildi!13 Mayıs 2023 Cumartesi 10:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti