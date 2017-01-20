 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 82.928
  • Altın 147,666
  • Dolar 3,8242
  • Euro 4,0637
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAEmiroğluları kalp krizi geçirdi!

LAÜ'ye yatay geçiş yapan öğrencilere burs imkanı

»
LAÜ'ye yatay geçiş yapan öğrencilere burs imkanı
LAÜ 2016-2017 Akademik Yılı Bahar Dönemi için yatay geçiş başvuruları başladı.

Herhangi bir Üniversite veya dengi bir Yüksek Öğretim Kurumu’nda öğrenim gören öğrenciler, Lefke Avrupa Üniversitesi’ne yatay geçiş ile başvuru yaparak, %50 burslu olarak eğitimlerine devam edebilecekler.

LAÜ, 10 Fakülte, 4 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu kapsamında önlisans ve lisans programlarına yatay geçişle başvuru kabul edecek. Bahar Dönemi’nde eşdeğer programlara yatay geçiş yapmak isteyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin, LAÜ Kayıt Kabul ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekiyor.  

Öğrenciler yatay geçiş başvuru koşulları için gerekli bilgilere, www.eul.edu.tr web sayfasından ve 660 20 00 (2124 / 2127) numaralı telefondan ulaşabilecekler.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • "İş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim ve bilinçlenme çok önemli"19 Ocak 2017 Perşembe 11:13
  • DAÜ’lü öğrenciler kanser hastaları yararına etkinlik düzenledi18 Ocak 2017 Çarşamba 14:25
  • “Yat üretimi ile tasarım performansı arasındaki fark büyük”18 Ocak 2017 Çarşamba 10:30
  • "Düzenli çalışmayan, daha çok çalışır"17 Ocak 2017 Salı 12:27
  • YDÜ ile Kamu Hizmeti Komisyonu arasında protokol imzalandı16 Ocak 2017 Pazartesi 16:51
  • UKÜ öğretim üyelerinin Luricina Hanı konulu ortak makalesi yayınlandı16 Ocak 2017 Pazartesi 13:24
  • Hasan Köroğlu LAÜ'de konferans verdi15 Ocak 2017 Pazar 15:02
  • YDÜ Afrika’nın canlı renklerine büründü...15 Ocak 2017 Pazar 14:21
  • KTÖS’ten “öğretmen ihtiyaçlarını belirleme” anketi15 Ocak 2017 Pazar 11:29
  • Evrim Teorisi ve Darwin müfredattan çıkartıldı!14 Ocak 2017 Cumartesi 12:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti