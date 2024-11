Ledra Palas Sınır Kapısında Kaçak Et Operasyonu: Fazla Ucuz Et Pahalıya Mal Oldu

Lefkoşa, 02 Kasım 2024 – Ledra Palas Kara Geçiş Kapısında gerçekleştirilen denetimlerde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bölgesinden gelerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geçiş yapan beş kişide ithali yasaklanmış gümrüksüz et ürünleri ele geçirildi. Polis kontrolleri sırasında poşetlerde saklanarak geçirilmeye çalışılan toplam 58 kilogram et ve kıyma tespit edildi.

Olayda, A.Ş. (55), Ö.G. (62) ve F.G.T. (66) isimli üç kadının poşetlerinde KKTC’ye ithali yasak olan toplam 26 kilogram et ve kıyma bulundu. Ayrıca, G.Y. (43) isimli kadının taşıdığı poşetlerde 21 kilogram et, O.A. (75) isimli erkeğin poşetlerinde ise 11 kilogram et olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde, etlerin GKRY’den alınıp KKTC’ye yasadışı yollarla sokulmaya çalışıldığı tespit edildi.

Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkilileri, her bir kişiye ithalat yasaklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uyguladı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ederken, yetkililer sınır kapılarında kaçakçılık ve yasadışı mal geçişine yönelik denetimlerin sıklaştırılacağını belirtti.

