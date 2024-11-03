  • BIST 8885
  • Altın 3018.131
  • Dolar 34.3001
  • Euro 37.1624
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKABüyük Av pazar günü başlıyor

Ledra Palas Sınır Kapısında Kaçak Et Operasyonu: Fazla Ucuz Et Pahalıya Mal Oldu

» »
Ledra Palas Sınır Kapısında Kaçak Et Operasyonu: Fazla Ucuz Et Pahalıya Mal Oldu
Ledra Palas Sınır Kapısında Kaçak Et Operasyonu: Fazla Ucuz Et Pahalıya Mal Oldu

Lefkoşa, 02 Kasım 2024 – Ledra Palas Kara Geçiş Kapısında gerçekleştirilen denetimlerde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bölgesinden gelerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geçiş yapan beş kişide ithali yasaklanmış gümrüksüz et ürünleri ele geçirildi. Polis kontrolleri sırasında poşetlerde saklanarak geçirilmeye çalışılan toplam 58 kilogram et ve kıyma tespit edildi.

Olayda, A.Ş. (55), Ö.G. (62) ve F.G.T. (66) isimli üç kadının poşetlerinde KKTC’ye ithali yasak olan toplam 26 kilogram et ve kıyma bulundu. Ayrıca, G.Y. (43) isimli kadının taşıdığı poşetlerde 21 kilogram et, O.A. (75) isimli erkeğin poşetlerinde ise 11 kilogram et olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde, etlerin GKRY’den alınıp KKTC’ye yasadışı yollarla sokulmaya çalışıldığı tespit edildi.

Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkilileri, her bir kişiye ithalat yasaklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uyguladı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ederken, yetkililer sınır kapılarında kaçakçılık ve yasadışı mal geçişine yönelik denetimlerin sıklaştırılacağını belirtti.

GÖRSEL: ARŞİV

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa’da kazı yapılan alanlarda kalıcı asfaltlama çalışmaları başlıyor24 Ekim 2024 Perşembe 12:02
  • Harmancı, kundaklanan apartmana işaret etti: ‘Solingen’de yaşanan vahşeti hatırlattı24 Ekim 2024 Perşembe 12:02
  • Lefkoşa’da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Adet MDMA Hap ve Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi23 Ekim 2024 Çarşamba 11:11
  • Haspolat’ta yangın… Bir ölü, bir yaralı23 Ekim 2024 Çarşamba 09:56
  • Taşkınköy’de 79 yaşındaki Berkay yaşamını yitirdi21 Ekim 2024 Pazartesi 20:04
  • Lefkoşa-Girne Anayolu’nda Araç Yangını: Araç Kül Oldu20 Ekim 2024 Pazar 09:59
  • Lefkoşa'da İş Kazası: 41 Yaşındaki İsrafil Uruk Yaralandı19 Ekim 2024 Cumartesi 09:53
  • Lefkoşa'da elektrikli scooter çalındı.18 Ekim 2024 Cuma 15:22
  • Vahim Zarar ve Ciddi Darp: Lefkoşa'da Öğrenci Yurdunda Kavga17 Ekim 2024 Perşembe 15:15
  • LTB’den kaçak tırnak bakımı ve kuaförlük hizmeti verenlere sıkı denetim16 Ekim 2024 Çarşamba 11:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti