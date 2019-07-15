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Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda büyük kaza: Ağır yaralılar var!

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Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda büyük kaza: Ağır yaralılar var!
Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda büyük kaza: Ağır yaralılar var!

Bugün saat 10.45 sıralarında,  üzerinde Düzova yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu büyük bir trafik kazası meydana geldi…

Kazada ağır yaralıların olduğu ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Lefkoşa-Mağusa anayolu, Düzova yakınlarında iki araç çarpıştı… Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 11:00 sıralarında, Lefkoşa – Gazimağusa Anayolu üzerinde Düzova yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan Baki Bakioğlu (E-37) ve Cengiz Arapbayram (E-26), Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavileri halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Fotoğraflar : Sosyal Medya

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