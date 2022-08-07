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Lefkoşa-Girne Anayolu'nda Kaza

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Lefkoşa-Girne Anayolu'nda Kaza
Lefkoşa-Girne Anayolu'nda Kaza

Bugün saat 18:00 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu'nun 4-5'inci kilometreleri arasında, Servet EMRE(K-69) yönetimindeki SV 939 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, Lavinium Sitesi önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkmış ve takla atarak tavanı üzerinde durmuştur.

 Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam etmektedir.

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