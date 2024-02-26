Lefkoşa Haspolat'ta fabrikada yangın çıktı!

Haspolat'ta bulunan bir fabrikada bu sabah yangın çıktı!
Haspolat’ta bir fabrikada sabah saatlerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
detaylar gelecek
Haspolat'ta bulunan bir fabrikada bu sabah yangın çıktı!
Haspolat’ta bir fabrikada sabah saatlerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
detaylar gelecek
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