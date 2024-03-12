Lefkoşa ve Girne'de Ayrı Operasyonlar: Uyuşturucu Bulunan 5 Kişi Tutuklandı

1. 11.03.2024 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda, kullanımındaki araç ile KKTC’ye giriş yapmak isteyen N.T.(E-36)’nin üzerinde ve aracında Polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü ve yaklaşık 27 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 11.03.2024 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Girne’de Mete Adanır Caddesi üzerinde, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Ekipler tarafından devriye yapıldığı sırada, yol kenarında park halinde bulunan bir araç içerisinde şüpheli olarak görülen İ.K.(E-37), C.C.(E-46) ve İ.Ö.(E-36)’nün üzerlerinde ve söz konusu araçta yapılan aramada, tasarruflarında tütüne sarılı halde yaklaşık 50 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.