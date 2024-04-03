Lefkoşa ve Metehan'da Trafik Kazaları: Yaralılar Var

Lefkoşa'da Alkollü Sürücünün Sebep Olduğu Kaza: Yaralı Yok 02 Nisan 2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Esat BOZDOĞAN (E-23) isimli sürücü, 96 miligram alkollü içki etkisi altında bulunurken, RJ 787 plakalı aracıyla kuzey istikametine doğru seyir halindeydi. Ancak, Hamitköy Çemberi trafik ışıklarında kırmızı ışık yanmasına rağmen dikkatsizce yoluna devam etti ve çembere giren Abdullah PORSNOK (E-27) yönetimindeki NP 321 plakalı araçla çarpıştı. Neyse ki, kaza sonucunda yaralanan olmadı ancak soruşturma devam ediyor.