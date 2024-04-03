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Lefkoşa ve Metehan'da Trafik Kazaları: Yaralılar Var

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Lefkoşa ve Metehan'da Meydana Gelen Trafik Kazalarında Yaralılar
Lefkoşa ve Metehan'da Trafik Kazaları: Yaralılar Var

Lefkoşa ve Metehan'da Meydana Gelen Trafik Kazaları

  1. Lefkoşa'da Alkollü Sürücünün Sebep Olduğu Kaza: Yaralı Yok 02 Nisan 2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Esat BOZDOĞAN (E-23) isimli sürücü, 96 miligram alkollü içki etkisi altında bulunurken, RJ 787 plakalı aracıyla kuzey istikametine doğru seyir halindeydi. Ancak, Hamitköy Çemberi trafik ışıklarında kırmızı ışık yanmasına rağmen dikkatsizce yoluna devam etti ve çembere giren Abdullah PORSNOK (E-27) yönetimindeki NP 321 plakalı araçla çarpıştı. Neyse ki, kaza sonucunda yaralanan olmadı ancak soruşturma devam ediyor.

  2. Metehan - Alayköy Yolunda Kontrolden Çıkan Araç Kazası: Sürücü Hastanede Aynı tarihte, saat 02.00 sıralarında, Metehan - Alayköy Çevre Yolu üzerinde yaşanan bir trafik kazasında, Antonis PAPADOPOULOS (E-31) yönetimindeki KRL 408 plakalı araç, doğu istikametine seyir halindeydi. Ancak, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu önündeki çemberde dikkatsizce giriş yaparak kontrolünü kaybetti ve bordür taşlarına çarparak yolun solundan çıkarak arazi içerisinde durdu. Kazada yaralanan araç sürücüsü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı ve soruşturma halen devam ediyor.

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