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Lefkoşa'da Ağır Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti, Yolcu Yoğun Bakımda

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Kuzey Çevre Yolunda Ölümle Sonuçlanan Trafik Kazasında Sürücü Öldü, Yolcu Müşahede Altında
Lefkoşa'da Ağır Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti, Yolcu Yoğun Bakımda

Lefkoşa'da meydana gelen trajik trafik kazası, bir kişinin hayatını kaybetmesi ve bir kişinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmasıyla sonuçlandı. 06 Nisan 2024 tarihinde saat 04.00 sıralarında, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde gerçekleşen kaza, bölgedeki yetkilileri harekete geçirdi.

Olayda ağır yaralanan SV 822 plakalı salon aracın sürücüsü Mehmet Sait Baycengiz (E-24), acil olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen Baycengiz, yaşamını yitirdi. Kazada aynı araçta yolcu olarak bulunan İrem Nur Yurtseven (K-21) ise ağır yaralı olarak Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı ve durumu hala kritik.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ederken, trafik kazasının detayları ve kazanın nedenleri üzerinde titiz bir inceleme yapılıyor. Kazanın meydana geldiği saatte ve bölgede trafik yoğunluğunun normal seyrettiği belirtilirken, kesin sonuçların adli ve teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından ortaya çıkması bekleniyor.

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